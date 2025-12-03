Animasyon dünyasının kült yapımlarından Rick and Morty için Türkiye’de beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Peki Rick and Morty hayranlarını neler bekliyor? Bu karar gündelik izleme alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? Türkiye’de animasyon içeriklerin geleceği bu karardan nasıl etkilenir? Tüm bu sorular yanıtlanmayı bekliyor.

Rick and Morty Netflix’ten kaldırılıyor! Hangi platforma geçecek?

Rick and Morty, 30 Aralık itibarıyla Türkiye’de Netflix kataloğundan tamamen çıkarılıyor. Uzun süredir platformda bulunan seri, mizah tarzı ve bilimkurgu temasını harmanlayan yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Türkiye’deki kullanıcılar, özellikle akşam saatlerinde ya da hafta sonu maratonlarında sıklıkla Rick ve Morty bölümlerine yöneliyordu. Şimdi ise bu alışkanlık köklü bir değişikliğe giriyor.

Bu kararın ardından gözler doğal olarak yapımın hangi dijital platforma taşınacağına çevrildi ve sosyal medyada konuşulanlara göre HBO Max‘e geçmesi olası. Netflix’in kataloğundan kaldırılması, içerik lisanslama politikalarının yeniden şekillendiğini düşündürüyor. Çizgi dizi gibi global bir markanın başka bir servise geçme ihtimali, Türkiye’de dijital yayın platformları arasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir.

Özellikle son dönemlerde platformlar arası içerik savaşının yoğunlaştığı görülürken, bu hamle izleyicilerde merak uyandırıyor. 30 Aralık tarihinin seçilmesi, yıl sonu lisans yenilemelerinin yeniden düzenlendiğine işaret ediyor. Rick and Morty hayranlarının sosyal medya üzerindeki tepkileri şimdiden dikkat çekmeye başladı. Pek çok kullanıcı, dizinin Türkiye’deki erişim modelinin belirsizleşmesinden dolayı memnuniyetsiz olduğunu dile getiriyor.

Türkiye’de animasyon ve yetişkin çizgi dizilerine olan ilginin son yıllarda yükseldiği biliniyor. Bu tarz kült yapımlar, bu yükselişin hem lokomotifi hem de referans noktası olarak görülüyor. Dizinin Netflix’ten kaldırılması, bu tür içerikler için platformların daha agresif bir lisans politikası yürütebileceğini düşündürüyor. Ayrıca içerik sağlayıcıların, izleyici davranışlarındaki değişimi dikkate alarak yeni stratejilere yönelebileceği değerlendiriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Rick and Morty yayın kararının Türkiye'deki izleyicilere etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?