Yanmar Turkey’in ‘Çiftçinin Sesinden Solis Hikayeleri’ video serisi, Solis traktörlerinin dayanıklılık, yakıt tasarrufu ve güçlü servis ağıyla neden tercih edildiğini; gerçek çiftçi deneyimleriyle,

sahadan olduğu gibi aktarıyor.

Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki iştiraki Yanmar Turkey, pazara sunduğu Solis marka traktörleriyle çiftçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Markanın hayata geçirdiği ‘Çiftçinin Sesinden Solis Hikayeleri’ proje konsepti ise sahadan gerçek kullanıcı deneyimlerini ekranlara taşıyarak Solis’in başarısını doğrudan çiftçilerin ağzından anlatıyor.

Bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen çekimlerde çiftçiler, hem Solis traktörlerle yaşadıkları memnuniyeti hem de Yanmar’ın geniş bayi ve servis ağıyla sağlanan güvenceyi kendi deneyimleri doğrultusunda aktarıyor.

Çiftçiler, dayanıklılık ve ekonomik kullanımda buluşuyor

Proje kapsamında çekilen videolarda öne çıkan kullanıcı yorumları, Solis’in Türkiye pazarında neden hızla tercih edilen bir marka haline geldiğini ortaya koyuyor. Çiftçiler özellikle yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri, zorlu arazi koşullarına uygun dayanıklı yapı, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş kaldırma kapasitesi ve performans, basit, anlaşılır ve kullanıcı dostu mekanik yapısı gibi özelliklerin günlük işlerini kolaylaştırdığını ve üretimde verimlilik sağladığını ifade ediyor. Solis, pratik kullanım ve yüksek performansı bir arada sunmasıyla çiftçilerin gözünde güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanıyor.

“Hem cebim rahat etti hem kendim!”

Kütahya Kaynarca Köyü’nden Sabri Şahin, Solis Traktörle ilgili olarak şunları söylüyor: “Ben 51 yaşındayım, Kütahya’da çiftçilik yapıyorum. Buğdaydan arpadan nohuta kadar birçok ürün ekiyorum. Solis’i arkadaş tavsiyesiyle aldım ve iyi ki almışım. Traktör gücü, performansı, yakıt tasarrufu ve parça uygunluğuyla beni gerçekten memnun etti. Eski traktörlerime göre yakıt kullanımı yok denecek kadar az. Servisi, bayisi her an ulaşılabilir, destekleri çok iyi. Kısacası Solis’i aldım, kazandım. Hem cebim rahat etti hem kendim. Tavsiye ederim; kullanan pişman olmaz.”

Nevşehir Acıgöl Tepeköy’de çiftçilik yapan Şaban Özcan ise “30 yıldır kabak, yonca, fasulye ve patates ekiyorum; 250 dekar tarlayı işletiyorum. Traktörle tanışmam, bir arkadaşımın bana ‘Bu traktörü al, pişman olmazsın’ demesiyle oldu. Önce küçük beygirli traktör kullanıyordum, sonra daha güçlü ve yakıtı düşük olduğu için Yanmar ve Solis tercih ettim. Hem çekişinden hem kaldırmasından çok memnunum; herkese öneriyorum. Servis ve yedek parçaya istediğim zaman ulaşabiliyorum. Bağ, bahçe ve tarlanın ihtiyacına göre S26, S50 ve S90 modellerini aldım. İnşallah mahsullerimiz para yaparsa Solis ve Yanmar markalarının diğer modellerini de almayı düşünürüm. Allah herkesin mahsulünü para ettirsin, ben de herkese Solis almasını öneririm” diye konuştu. “Genç çiftçilere tavsiyem, tarıma devam etmeleridir çünkü tarımsız ülke olmaz.” Diye de belirtti.

Güçlü bayi ve servis ağı, güveni pekiştiriyor

Yanmar Turkey, Türkiye geneline yayılmış yetkin bayi yapılanmasıyla Solis kullanıcılarına satıştan servise uzanan güçlü bir hizmet deneyimi sunuyor. Bayilerin teknik uzmanlığı, hızlı geri dönüş süreçleri ve çiftçilerle kurduğu yakın iletişim, markanın sahadaki güvenilirliğini pekiştiriyor. Çiftçiler videolarda en çok servis erişilebilirliğinden, yedek parça temin hızından ve bayilerin tarım koşullarına uygun yönlendirmelerinden duydukları memnuniyeti vurguluyor. Bu kapsamlı destek, Solis traktörlerinin tercih edilirliğini artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Daha fazla çiftçi tarafından benimseniyor

Yanmar Turkey’in bölge bazlı saha ekibi ve bayileri, çiftçilerin beklentilerini merkeze alan yaklaşımıyla marka algısına önemli katkı sağlıyor. Sahada birebir temas, gerçek ihtiyaçlara göre çözümler sunma ve kullanıcıya yakın durma stratejisi, Solis’in Türkiye’de giderek daha fazla çiftçi tarafından benimsenmesini sağlıyor. ‘Çiftçinin Sesinden Solis Hikâyeleri’ projesi de bu anlayışın bir yansıması olarak hem markanın şeffaflığını hem de çiftçilerle kurduğu güçlü bağı gözler önüne seriyor.

Yanmar Turkey Makine A.Ş. Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir,

“En iyi referans, mutlu bir çiftçinin gülümsemesidir. Yanmar Türkiye olarak Solis markamızla sahada yarattığımız farkın farkındayız. Şimdi bu farkı, ‘Çiftçinin Sesinden Solis Hikayeleri’ projesiyle herkese gösteriyoruz.

Süslü kelimelere gerek yok; düşük yakıt, yüksek çekiş gücü ve sağlamlık… Biz, ürünümüze o kadar güveniyoruz ki; reklamı biz değil, tarlada o gücü bizzat yaşayan çiftçilerimiz yapsın istiyoruz.

Biz Solis traktörlerinin dayanıklılığını, yakıt verimliliğini ve performansını teknik verilerle anlatabiliriz. Ancak bir traktörün gerçek değerini, onu güneşin altında saatlerce kullanan, zorlu arazi şartlarında limitlerini zorlayan çiftçimiz belirler. Bu seriyle, sözü asıl sahiplerine, yani emektar çiftçilerimize bırakıyoruz. Filtresiz, kurgusuz ve en samimi halleriyle; neden Solis’i tercih ettiklerini, bu makinelerin onların hayatını ve kazancını nasıl değiştirdiğini kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Bugün mikrofonu biz bırakıyoruz, sözü toprağın gerçek kahramanlarına veriyoruz. ‘Çiftçinin Sesinden Solis Hikayeleri’ ile Ege’nin bağlarından İç Anadolu’nun buğday tarlalarına uzanıyoruz. Çiftçimiz Solis’ten ne bekledi, ne buldu? Yakıtta cebi nasıl rahatladı, tarlada işi nasıl hızlandı?

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Bu hikayeler, kâğıt üzerinde yazılanların değil; alın teriyle kazanılan tecrübelerin hikayesidir. Buyurun, Solis’i bir de onu en iyi tanıyanlardan, çiftçilerimizden dinleyelim

” diye belirtti.

Üretim kapasitesi artırıldı

Yanmar, İzmir Torbalı’daki montaj tesisinde Yanmar ve Solis markalı traktörlerin üretimini yapıyor. Geçtiğimiz aylarda 10.000. traktör üretimini gerçekleştiren fabrika, üretilen traktörleri hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çiftçiler ile buluşturuyor..