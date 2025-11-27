Kusursuz ses kalitesi ve ikonik tasarımıyla öne çıkan Marshall’ın ilk parti hoparlör modeli Marshall Bromley 750 Aztek Teknoloji güvencesiyle Türkiye’deki müzikseverlerle buluştu. “Party Anywhere” mottosuyla eğlencenin doruk yaptığı partilerin yeni yıldızı olan Marshall Bromley 750’nin, Türkiye lansmanı JJ Pub Kanyon’da gerçekleştirildi.

Marshall’ın ilk parti hoparlör modeli Marshall Bromley 750 Türkiye’de satışa sunuldu

Kusursuz ses kalitesi ve ikonik tasarımıyla tanınan Marshall’ın ilk parti hoparlör modeli Marshall Bromley 750, düzenlenen etkinlikle beraber Türkiye’deki müzikseverlerle buluştu. Etkinliğe, teknoloji sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Ürün özelliklerinin detaylıca ele alındığı etkinlikte misafirler Marshall Bromley 750’yi deneyimleme fırsatı da buldu.

Etkinlikte söz alan Aztek Teknoloji Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma Varol Bayram, ses teknolojileri pazarının tüm dünyada inovasyon şekillendiğini belirterek Aztek Teknoloji’nin temsil ettiği markaların dünya çapında 100 milyar dolarlık bir ekosistemin parçası olduğunu kaydetti. Barındırdığı bu potansiyel ile Türkiye pazarının stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Varol Bayram, bu teknolojiler içindeki hoparlör pazarının yılın ilk yarısında yüzde 39,8 oranında büyüdüğünü ve Aztek Teknoloji’nin tüm markaları ile bu dönemde hoparlör pazarından aldığı payın yüzde 56,5 olduğunu kaydetti.

Bu büyüyen pazar içerisinde Marshall markasının ilk parti hoparlörü olan Marshall Bromley 750’yi Türkiye’deki müzikseverlerle buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Varol Bayram sözlerine şöyle devam etti: “Marshall imzalı amfi tarzı gövdesi, altın rengi analog kontrol düğmeleri ve 70 adet sahne temalı entegre ışığıyla müzik ve titreşim sunan özellikleriyle Marshall Bromley 750 ile partinizin her köşesini müzikle doldurabileceksiniz. Her Marshall modelinde olduğu gibi bu model de markanın ‘uzun ömürlülük’, ‘dokunsallık’ ve ‘amfili müzikle olan uzun ve ayrılmaz bağından beslenen topluluk’ özelliklerinin üzerine oturuyor. Marshall Bromley 750, yüksek ses seviyesi ile eğlence vaadiyle partilerin vazgeçilmezi olacak.”

Partiyi her yere götürün

Marshall’in ilk parti hoparlörü Bromley 750, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Partileri her yere taşıyabileceğiniz Marshall Bromley 750’nin sadece oynat tuşuna basıp, bir anda herhangi bir sokağı, balkonu, çatı katını ya da evi şehrin en çok konuşulan yeri haline getirebilirsiniz. Bromley 750, güçlü ses ve ona yakışan görünümü ile kusursuz bir şekilde birleşerek nerede olursanız olun partiyi sürdürmenizi sağlayacak mükemmel bir müzik atmosferi sunuyor.

Sıradanlığa meydan okuyan Marshall tasarımı ile Bromley 750, evinizin her köşesinde fark yaratacak. Aynı zamanda yaylı yan kulplar sayesinde konforlu ve pratik tutuş sağlayan hoparlörün sağlam tekerlekleri ve teleskopik taşıma sapı ile partinizi her yere kolayca taşıyabileceksiniz.

Marshall Bromley 750 ile alışılmışın dışına çıkabilir ve 40 saatten fazla kullanım süresiyle partinizin hızını hiç kaybetmezsiniz.

Partinin enerjisini yükselten entegre ışıklar

Her yönden mükemmel ses teknolojisiyle müziğinizin partinizin her köşeye eşit güçte yayılmasını sağlayan Marshall Bromley 750 ile dinamik ya da yüksek mod arasında kolayca geçiş yapıp sesin vuruculuğunu ve netliğini bulunduğunuz ortama göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda ses karakter düğmesiyle gücü artırıp, partinin enerjisini yükseltebileceğiniz Bromley 750 ile evde kristal gibi berrak, dışarıda ise etkileyici bir ses deneyimi elde edebilirsiniz.

Sahne ışıklarından ilham alan Marshall Bromley 750’nin entegre ışık gösterisi ile modunuza uygun üç farklı ön ayardan birini seçip, partinin havasını anında değiştirebilirsiniz. Mikrofon ve enstrüman için çift girişle tam performans kontrolü sunan hoparlörde ses seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabilir ve efektleri ön panelden kolayca yönetebilirsiniz.