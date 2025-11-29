Akıllı telefon pazarında uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesi sonunda POCO tarafından resmen duyuruldu. Peki bu yeni yazılım Türkiye’de hangi cihazlara, hangi tarihlerde gelecek? HyperOS 3 ile birlikte POCO ekosisteminde ne gibi değişiklikler yaşanacak? Kullanıcı deneyimini baştan yazması beklenen bu büyük güncelleme, özellikle POCO severler için ciddi bir dönüşüm vadediyor.
İçindekiler
HyperOS 3 güncellemesi hangi POCO modellerine ne zaman gelecek?
HyperOS 3, POCO’nun yeni nesil cihazlarıyla birlikte duyurulmuş olsa da en büyük merak, mevcut modellerin güncelleme planıydı. POCO nihayet bu bekleyişi sonlandırdı ve güncellemeyi alacak telefonları, ay ay net biçimde duyurdu. Türkiye’de de satışta olan geniş POCO ürün grubunun büyük bölümü güncelleme ile buluşacak.
Ekim – Kasım 2025 Arası
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7
Kasım – Aralık 2025 Arası
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO M6+
- POCO M6
- POCO M7 Pro
- POCO M7
Aralık 2025 – Mart 2026 Arası
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO F5 X6
- POCO C85
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
HyperOS 3 Güncellemesinin Getirdiği Yenilikler
- HyperIsland ile iPhone’un Dynamic Island benzeri akıllı bildirim alanı
- Yeni kilit ekranı stilleri ve kişiselleştirme seçenekleri
- Gelişmiş Galeri düzenleme araçları
- Google Gemini AI ile daha güçlü yapay zekâ entegrasyonu
- Dokunarak Paylaşma özelliği
- Sistem genelinde genişletilmiş çeviri yetenekleri
- Yeni nesil yapay zekâ destekli yazı ve ses araçları
Güncellemenin özellikle yapay zekâ tarafında sunduğu yenilikler, Türkiye’de POCO kullanıcılarının telefon deneyimini gözle görülür şekilde geliştirecek gibi duruyor. Performans artışı, yeni animasyonlar ve güvenlik optimizasyonları da güncellemeyi daha stabil ve modern bir yazılıma dönüştürüyor. POCO’nun küresel lansman sırasında yaptığı açıklamalara bakılırsa HyperOS 3, markanın en büyük yazılım sıçramalarından birine dönüşecek.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HyperOS 3 güncellemesinin POCO cihazlarındaki etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!