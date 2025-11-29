Akıllı telefon pazarında uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesi sonunda POCO tarafından resmen duyuruldu. Peki bu yeni yazılım Türkiye’de hangi cihazlara, hangi tarihlerde gelecek? HyperOS 3 ile birlikte POCO ekosisteminde ne gibi değişiklikler yaşanacak? Kullanıcı deneyimini baştan yazması beklenen bu büyük güncelleme, özellikle POCO severler için ciddi bir dönüşüm vadediyor.

HyperOS 3 güncellemesi hangi POCO modellerine ne zaman gelecek?

HyperOS 3, POCO’nun yeni nesil cihazlarıyla birlikte duyurulmuş olsa da en büyük merak, mevcut modellerin güncelleme planıydı. POCO nihayet bu bekleyişi sonlandırdı ve güncellemeyi alacak telefonları, ay ay net biçimde duyurdu. Türkiye’de de satışta olan geniş POCO ürün grubunun büyük bölümü güncelleme ile buluşacak.

Ekim – Kasım 2025 Arası

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7

Kasım – Aralık 2025 Arası

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6+

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Aralık 2025 – Mart 2026 Arası

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F5 X6

POCO M7 Pro

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1

HyperOS 3 Güncellemesinin Getirdiği Yenilikler

HyperIsland ile iPhone’un Dynamic Island benzeri akıllı bildirim alanı

Yeni kilit ekranı stilleri ve kişiselleştirme seçenekleri

Gelişmiş Galeri düzenleme araçları

Google Gemini AI ile daha güçlü yapay zekâ entegrasyonu

Dokunarak Paylaşma özelliği

Sistem genelinde genişletilmiş çeviri yetenekleri

Yeni nesil yapay zekâ destekli yazı ve ses araçları

Güncellemenin özellikle yapay zekâ tarafında sunduğu yenilikler, Türkiye’de POCO kullanıcılarının telefon deneyimini gözle görülür şekilde geliştirecek gibi duruyor. Performans artışı, yeni animasyonlar ve güvenlik optimizasyonları da güncellemeyi daha stabil ve modern bir yazılıma dönüştürüyor. POCO’nun küresel lansman sırasında yaptığı açıklamalara bakılırsa HyperOS 3, markanın en büyük yazılım sıçramalarından birine dönüşecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HyperOS 3 güncellemesinin POCO cihazlarındaki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?