Merakla beklenen Resident Evil 4 Remake hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Digital Foundry ekibinin yeni resident evil oyununu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve PC sistemlerinde test eden bir ilk bakış videosu yayınladığını bilmek isteyebilir. Resident Evil 4 Remake oyunu birkaç gün içinde resmi olarak piyasaya sürülecek ve 24 Mart 2023’ten itibaren Capcom’un tek oyunculu hayatta kalma korku oyununu oynamak mümkün olacak.

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Resident Evil 4’ün hikayesi Resident Evil 2’deki olaylardan altı yıl sonra geçiyor, Birleşik Devletler Stratejik Komutanlığı Özel Ajanı Leon S. Kennedy, Birleşik Devletler Başkanı’nın kızı Ashley Graham’ı şiddet yanlısı Los Illuminados tarikatı tarafından kontrol edilen bir İspanyol köyünden kurtarmak için bir göreve gönderiliyor. Görünen diğer karakterler arasında Ada Wong, Leon’un operatörü Ingrid Hunnigan, sivil Luis Sera ve antagonistler Bitores Mendez ve Ramon Salazar bulunuyor.

İçindekiler Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake, 2005 tarihli orijinal oyunun yeniden yapımıdır ve aynı omuz üstü üçüncü şahıs oynanışını sunarken gelişmiş görseller ve daha fazlasını ekliyor.

“Alex Battaglia ve John Linneman, Resident Evil 4 Chainsaw Demo’da serbest bırakıldı ve oyunun bu ay sonunda PS4, PS5, Xbox Series X ve PC’de piyasaya sürülmesinden önce oyuna erken bir bakış sağladı. Şimdiden sabırsızlıkla beklenecek pek çok şey var ve lansman öncesinde düzeltilmesi gereken bazı teknik aksaklıklar. Performans, görseller, modlar ve seçeneklerin tümü ele alındı ve oyun piyasaya çıktığında daha fazlası gelecek.”