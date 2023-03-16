PlayStation 5 sahiplerinin uzun zamandır beklediği PlayStation VR 2 geçtiğimiz aylarda Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunulmuştu. Bugün ise PlayStation VR 2 Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Şu an resmi bir fiyat açıklaması gelmese de çeşitli resmi satış kanallarında 19.299 TL olarak listelenmeye başlandı.
- Çözünürlük: Göz başına 2.000 x 2.040
- Ekran: OLED HDR
- Yenileme hızı: 90Hz, 120Hz
- Görüş alanı: 110 derece
- İzleme Altı eksenli hareket sensörü, kulaklık ve kontrolörler için 4 kamera, göz izleme için IR kamera
Dokunuşlar Kulaklık ve denetleyici
- Ses: 3,5 mm
- Bağlantı: USB-C
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