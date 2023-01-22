Twitter, kullanıcıların reklam görmeden platformda gezinmesine olanak tanıyacak yeni ve daha pahalı abonelik katmanı üzerinde çalışıyor. Elon Musk “Twitter’da reklamlar çok sık ve çok büyük. Önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atıyoruz,” diye tweet attı. “Ayrıca, sıfır reklama izin veren daha yüksek fiyatlı bir abonelik olacak.” şeklinde tweet attı.

ABD’de Twitter Blue, kullanıcılar doğrudan Twitter iOS veya Android uygulaması üzerinden abone olduklarında şu anda aylık 11 dolara mal oluyor. Apple ve Google’ın uygulama içi satın almalardan aldığı yüzde 30’a varan komisyonun geçerli olmadığı web’de ise hizmetin aylık ücreti 8 dolar olarak yer alıyor.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Twitter Kasım ayında aboneliği yenilemeye başladığından beri, zaman akışınızda daha az reklam görebilme özelliği şirketin öne çıkardığı başlıca satış noktalarından biri oldu, ancak bu avantaj, hizmete kaydolmak için gittiğinizde hala “yakında” olarak listeleniyor.

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Bazı tahminlere göre, Twitter’ın reklam gelirleri Musk’ın Ekim ayında şirketi devralmasından bu yana hızla azaldı. The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, üst düzey bir Twitter yöneticisi geçtiğimiz Salı günü çalışanlara günlük gelirin bir yıl önceki aynı güne göre yüzde 40 azaldığını söyledi. Haberde yer alan bir şirket içi slaytta, Twitter’ın bu düşüşü, Twitter Blue’nun ilk lansmanına bağladığı ve platformun, markaları, ünlüleri ve diğer önemli hesapları taklit etmek için ücretli doğrulama özelliğini kullanan doğrulanmış troller tarafından istila edildiği görülüyor.