Twitter, kullanıcıların reklam görmeden platformda gezinmesine olanak tanıyacak yeni ve daha pahalı abonelik katmanı üzerinde çalışıyor. Elon Musk “Twitter’da reklamlar çok sık ve çok büyük. Önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atıyoruz,” diye tweet attı. “Ayrıca, sıfır reklama izin veren daha yüksek fiyatlı bir abonelik olacak.” şeklinde tweet attı.

ABD’de Twitter Blue, kullanıcılar doğrudan Twitter iOS veya Android uygulaması üzerinden abone olduklarında şu anda aylık 11 dolara mal oluyor. Apple ve Google’ın uygulama içi satın almalardan aldığı yüzde 30’a varan komisyonun geçerli olmadığı web’de ise hizmetin aylık ücreti 8 dolar olarak yer alıyor.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks.

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023