Apple’ın uzun bir süredir App Store politikaları nedeniyle başı dertte. Dev teknoloji şirketi, bu alanda bazı uygulama geliştiricilerini de yaptığı güncellemelerde mutsuz etti. Müzik akışı devi Spotify başta olmak üzere Basecamp, Deezer, Proton, Spotify, Schibsted, EPC, France Digitale ve News Media Europe oluşan bir grup şirket, Apple ile alakalı Avrupa Birliği komisyonuna bir mektup gönderdi.

Spotify’ın da içinde bulunduğu sekiz firma Apple’ın yaptığı son birkaç değişiklikten şikayetçi oldu. Firmalar, Avrupa Birliği komisyonuna “acil ve kararlı bir eylem” çağrısı yaptı. Gönderdikleri mektupta Apple’ı zararlı, rekabeti engelleyici ve tekelci bir kuruluş olarak nitelendiren şirketler, markanın yürüttüğü politikalarının düzenlenmesini talep ediyor. Amerikan teknoloji devi USB C portu olayından sonra yeni bir kararla da karşı karşıya kalabilir.

Spotify ve Yedi Firma Apple’ın Politikalarından Şikayetçi

Teknoloji gündemine bomba gibi düşen söz konusu mektup dün Spotify, Deezer, Basecamp, Proton, EPC, Schibsted, France Digitale ve News Media Europe CEO’ları tarafından imzalandı. Mektup, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager’e hitaben kaleme alındı ve komisyondan Spotify’ın daha önce başlattığı soruşturmayla ilgili bir karar vermesi talebi öne çıkarıldı.

Şirketler, Apple’ın kusurlu uygulama dağıtım politikaları nedeniyle, çoğu uygulamanınetkin bir şekilde işlemeleri ve büyümeleri için engeller yarattığını iddia etti. Mektupta ayrıca, Apple’ın uygulama geliştiricilere uyguladığı yüksek komisyonlar ve kullanıcı verilerine erişimlerini kısıtlaması nedeniyle politikaların Avrupa vatandaşlarını da olumsuz etkilediği belirtiliyor. Mevcut şirketler yeni yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası’na (DMA) atıfta bulunarak AB Komisyonu’nu Avrupalı tüketicilerin refahı için hızlı hareket etmeye çağırdılar.

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Bu olay, şirketlerin Apple’ın uygulamalarına karşı seslerini yükselttikleri ilk olay değil. Nisan 2022’de yine Spotify, AB Komisyonu’nun konuyla ilgili bir soruşturma başlatmasına neden olan bir şikayette bulundu. Şirketler, uygulamalarındaki fahiş komisyon oranlarına ek olarak, App Store düzenlemelerinin “kullanıcı deneyimi pahasına seçimi kasıtlı olarak sınırladığını ve yeniliği boğduğunu” belirttiler.

Spotify da daha önce Apple’ın düzenlemelerinin Spotify’ın Apple Music’e karşı mücadele ettiği adil olmayan bir oyun alanı yarattığını belirtmişti. İlerleyenler günlerde komisyonun kararının ne olacağını büyük bir merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.