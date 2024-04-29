Volkswagen, Pekin Otomobil Fuarı’nda yeni modeli olan Volkswagen Passat sedan modelini Volkswagen Magotan adı ile resmen tanıttı. Daha önce sadece station wagon versiyonu tanıtılan Passat B9, yeni tasarımı ve donanım seçenekleriyle göz doldurdu. Avrupa’da sadece station wagon karoser tipi ile satılan Passat, Çin’de sedan olarak satılmaya devam edecek. İşte aşiretlerin göz bebeği.

Yeni Volkswagen Passat Sedan Pekin Otomobil Fuarı’nda Tanıtıldı: İşte Passat B9 Sedan

Passat B9 sedan, station wagon versiyonuna göre daha büyük boyutlara sahip. 4990 mm uzunluğu, 1854 mm genişliği ve 1487 mm yüksekliği ile yeni otomobil geniş bir iç mekan sunuyor. Aracın aks mesafesi ise 2871 mm olarak belirlendi. Volkswagen Passat Sedan modelinin ön yüzü aracın sportifliği ve konforu harika bir şekilde harmanladığının habercisi.

İç mekan konforu ve motor seçenekleri ise dikkat çekici. Volkswagen Magotan’ın iç mekanı, Passat station wagon ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Standart olarak sunulan dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik ekranın yanı sıra, yolcu için üçüncü bir ekran da sipariş edilebiliyor. Özellikle konforlu bir sürüş için birçok seçenek sunuluyor.

Volkswagen Magotan’ın opsiyonları arasında head-up display, 360 derece kamera sistemi, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar bulunuyor. 520 litrelik geniş bagaj hacmi de günlük kullanımda kullanışlılık sağlıyor. D segment bir araca yakışır konfor özellikleriyle beraber oldukça geniş opsiyon seçenekleri var. Volkswagen Passat Sedan oldukça geniş bir yelpazede müşterilerine seçenekler sunuyor.

Motor seçenekleri ise halihazırda başka modellerde gördüğümüz motorlarla aynı. Baz versiyonda 160 beygir gücünde 1.5 litre benzinli turbo motor bulunurken, daha yüksek donanım versiyonlarında 220 beygir gücüne sahip 2.0 litrelik motor seçeneği tercih ediliyor. Volkswagen Passat sedan motor seçenekleri biraz güncelliğini yitirmiş durumda.

Tüm motorlar 7 ileri DSG otomatik şanzıman ile sunuluyor. Bu sayede sarsıntısız vites geçişleriyle beraber konfor ve sportiflik bir arada sunuluyor. Manuel vites seçeneği ise bu nesilde yer almıyor. Gelecekte hibrit versiyonun da piyasaya sürülmesi bekleniyor, büyük ihtimalle 2025-2026 yıllarında bu modeli yollarda görebiliriz.

Volkswagen Passat B9 sedan fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak aracın bu yıl içinde satışa sunulması planlanıyor. Özellikle Çin pazarında büyük ilgi görmesi beklenen bu yeni sedan model, Volkswagen’ın geniş ürün yelpazesine önemli bir katkı sağlayacak.

Avrupa’da station wagon karoser artık tek kasa tipi olacak iken, Çin pazarında VW cephesi sedan kasayı tercih etmiş. Türkiye’ye sedan Passat gelecek mi diye soranlar içinse şimdilik böyle bir plan yok gibi görünüyor. Halihazırda Avrupa pazarında da satılan station wagon Passat’lar artık Türkiye’de satılacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Volkswagen Passat sedan karoser ile nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!