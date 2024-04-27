ABD’li teknoloji devi Google, Android 15’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Android’in yeni sürümü hakkında birçok sızıntı ve özellik duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün sızdırılan yeni bir bilgiye göre Android 15 ile birlikte rahatsız edici tekrarlanan titreşimli bildirimler kısıtlanabilecek. Detaylara bakalım.

Android 15 ile tekrarlanan titreşimli bildirimleri kapatma

Herkesin hayatında mesajları kelime kelime yazan birisi vardır. Tabii artık SMS yerine online mesajlaşma uygulamaları kullanıldığı için insanlar mesaj hakkım bitecek gibi dertlere kapılmıyor. Ancak karşı tarafı da düşünmek lazım. Kelime kelime mesaj yazıldığı zaman alıcının telefonuna tonlarca bildirim gidiyor. Bu da aşırı rahatsız edici olabiliyor. Özellikle de telefon titreşim modunda ise.

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Google, Android’in 15. sürümü ile birlikte bunun için yeni önlemler alıyor. Bunlardan ilki aynı uygulamadan art arda çok sayıda bildirim aldığınızda bildirim bekleme süresinin ses seviyesini kademeli olarak düşüren bir özellik. Diğeri ise telefona birden fazla bildirim gelmesi durumunda her bildirim için ayrı bir titreşim yerine tek bir titreşim veren bir özellik. Özelliğin adı ise “Bildirim bekleme süresi”. Android 15 kullanıyorsanız Ayarlar > Bildirimler > Bildirim bekleme süresi kısmından bu özelliği aktif edebilirsiniz.

*Android Authory kaynaklı görsel