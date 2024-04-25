Ülkeler iktisadi güçlerini üretim ve istihdam oluşturabilme kabiliyetleriyle sağlarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ’ler bu ekonomik modelin en önemli parçalarını oluşturuyorlar. Her türlü ürünü imal edebilme kapasitesine sahip bu kuruluşlar, ülkenin can damarı konumunda yer alıyorlar. Türkiye’de 2 milyonu aşkın mikro ölçekli, 208 bin küçük ölçekli ve 34 bin adet de orta ölçekli KOBİ bulunuyor ve 20 milyon kişilik istihdamla çalışma hayatının yüzde 70’ine hükmediyorlar. Bir başka deyişle, KOBİ’ler ne kadar güçlü olursa ekonomi de o oranda büyüyor ve kuvvet kazanıyor.

İnternet satışında rekabet büyük

Günümüzde dünyada 25 milyona yaklaşan internet satış sitesi bulunuyor. Çoğu KOBİ’lere ait bu siteler üzerinden imal edilen ürünler B2B ve B2C pazarlarına gönderiliyor. Aynı zamanda KOBİ’ler Amazon, e-Bay, Etsy, Joom, Walmart gibi 50’yi aşkın uluslararası pazaryerinde kendi sanal dükkanlarını açarak ürünlerini uluslararası pazarlara ihraç ediyor. Sadece 2023 yılında e-ihracat hacmi 7 trilyon dolar olarak kaydedildi, rakamın her geçen yıl katlayarak büyümesi planlanıyor.

Pazarlama dijital alana kaydı

Bunun yanında KOBİ’ler de tıpkı büyük sanayi kuruluşları gibi teknolojinin odağında olduğu üretim modelleriyle niş ürünleri üretme yoluna gidiyor. Bilgisayarlı 3D modelleme yapan yazıcılar ile birçok yedek parçayı ve aksamı üreten KOBİ’ler, IoT ile makineleri birbiriyle konuşturuyor ve bu alanda kendi aralarında önemli bir rekabeti sürdürüyor. Öte yandan yeni pazarlar için 5.2 milyar kişinin bulunduğu Facebook, X Platformu (Twitter), Instagram, YouTube’da sayfa açmaktan, dijital reklama kadar birçok alanda da artan bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Yapay zekâ KOBİ’lerin tezgahında

Bunun yanında üretimden istihdama, pazarlamadan inovasyona kadar her alanda yapay zekâ kullanımı KOBİ dünyasında ağırlığını artırıyor. Yapay zekalı muhasebe programlarından yapay zekanın yer aldığı tasarım faaliyetlerine kadar KOBİ’ler artan bir hızla dijitalleşme yolunda rekabetten kaynaklanan adımlar atıyor. KOBİ’lerin tüm bu dijital faaliyetleri yürütebilmesinin temelinde ise ekonomide maliyet-fayda dengesini sağlayan internet hizmeti bulunuyor. Konunun daha derininde yani görünmeyen ama en can alıcı kısmında ise bulut tabanlı ağ altyapısı teknolojileri bulunuyor. Saydığımız tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi, artık kendi ülkesinin yanında tüm dünya ile rekabet etmesi için KOBİ’lerin bulut tabanlı ağ altyapısında önemli adımlar atması; bu alanda yatırımlarını yoğunlaştırması gerekiyor.

Yatırımı erken yapan rekabette öne geçiyor

Bulut tabanlı ağ altyapıları teknolojilerinin önemli markası Zyxel tam bu noktada KOBİ’lere hem üretim hem satış hem pazarlama faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve ürettikleri verileri saklamaları için önemli hizmetler sunuyor. Yapay zekâ, Endüstri 4.0, IoT, WiFi6E- WiFi7 ve 5G ile dünyada trilyonlarca dolarlık hacme sahip internet rekabeti yaşandığını kaydeden Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, 2024 yılı hedeflerinin Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümlerinde başrolde olmak ve birlikte büyümek olduğunu söyledi. Yakın gelecekte KOBİ’lerin ürünlerinin pazarlamasını ve satışını yaparken Sanal Gerçeklik VR ve Artırılmış Gerçeklik AR teknolojilerinden çok daha fazla yararlanacağını kaydeden Erünsal, “Sanal gerçeklik gözlüğünü takan Brezilya’daki müşteri Gaziantep’teki fıstıklı baklavanın tadını 2030’da devreye girecek 6G teknolojisi sayesinde alabilecek; Avusturalya’daki bir başkası Edirne’deki üreticinin halısına dokunarak pamuksu yapıyı hissederek siparişini verecek. Gelecek tamamen internette yaşanacak ve bulut tabanlı ağ altyapısı güçlü olan markalar rekabette bir adım öne çıkabilecek” dedi.

Her zaman KOBİ’lerimizin yanındayız

Zyxel’in KOBİ’lere, turizm gruplarına, hastanelere, üniversitelere, Ar-Ge merkezlerine yüksek kaliteli internet ve siber güvenlik için bulut tabanlı ağ altyapısı hizmetleri sunduğunu kaydeden Ömer Faruk Ersünsal, “Nebula bulut platformumuz ve son teknoloji Wireless, WiFi6 ve WiFi7 uyumlu ağ altyapı teknolojileri, güvenlik ve switch ürünlerimizle tatilin, alışverişin, eğitimin, ödemenin, üretimin her anında ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli internetin ve onun bileşenlerinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Türkiye’deki KOBİ sistemini çok önemsiyoruz. Ülke ekonomisinin yüzde 42’sini tek başına sırtlanan KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuklarında onların bulut tabanlı ağ altyapıları ile yanlarında olarak desteklerimizi her geçen gün daha fazla artırmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar iş birliği yaptığımız tüm KOBİ’lerimizden de çok olumlu geri dönüşler almanın gururunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz sadece KOBİ’lerin talep ettikleri ağ altyapılarını kurmakla kalmıyor, onların ihtiyaç olduğunu düşünmediği çözümleri de yerinde tespit ederek ortaya koyuyor. Teknik sorunlarda 7/24 KOBİ’lerin yanında olarak, vakit nakittir ilkesini benimsemiş KOBİ’lerimizin işlerini aksatmadan yürütmeleri için tüm gücümüzle yanlarında oluyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.