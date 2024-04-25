Alman otomotiv devi Mercedes, bir süredir üzerinde çalışmış olduğu yeni elektrikli SUV modeli olan Mercedes G580’i tanıttı. Detaylara bakalım.

Elektrikli Mercedes G580 neler sunuyor?

Otomobil tasarım tarafında ikonik G serisi tasarımını koruyor. Farlar eski modellerde olduğu gibi yuvarlak ve LED. Stoplarda da aynı tasarım ve LED’ler kullanılmış. Ön ızgaralar kaldırılmış ve yerine düz bir panjur konulmuş. Bu genellikle elektrikli otomobillerde gördüğümüz bir şey. Arka tarafta ise yedek lastiğin haznesi bu sefer yuvarlak yerine karemsi tasarlanmış.

Mercedes G580 kaputun altında 580 beygir gücü ve 1164 Nm tork üretebilen elektrikli bir motor ile geliyor. Bu motor ile birlikte G580, G serisinin en güçlü modeli olan G63’ü geçerek Mercedes tarihinin en güçlü G serisi oluyor. Otomobil 0-100 km/sa hızlanmasını 4.7 saniyede gerçekleştiriyor. Otomobil batarya tarafında ise 116 kWh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya ile birlikte Mercedes G580, 473 km menzil sunuyor.

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G580 iç tarafta ise alışılagelmiş Mercedes iç dizaynı ile birlikte geliyor. Bu iç dizaynda hayalet gösterge paneli, bilgi-eğlence sistemi, ambiyans aydınlatmalar ve deri koltuklar bizleri karşılıyor.