Rekabet Kurumu’ndan Google’a 98 milyon TL ceza!
Rekabet kurumu tarafından Google aleyhinde açılan soruşturma bugün itibarıyla sonuçlandı. Verilen karara göre dev firma, 98 milyon 354 bin TL ceza ödeyecek.
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Rekabet kurumu soruşturmanın sonuçlandığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Karar duyurusunda ” Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 13.02.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.” ifadelerine yer verildi.
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.https://t.co/G5WeQ0JJR5
— Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) February 14, 2020
Karar metninin tamamına link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Genel
Google Podcasts artık masaüstünde!
Bir süredir hayatımızda yer alan ancak sadece Android işletim sisteminde görebildiğimiz Google Podcasts artık masaüstünde de kullanılabilecek.
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Google Podcasts bizlere neler sunuyor?
Oldukça sade ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olan Google Podcasts, geniş bir veri tabanına sahip. Aynı zamanda YouTube Music ile uzaktan yakından benzerliği olmayan site mevcut Android uygulamasına da benzememekte. Ancak tek sorun maalesef ki bu değil. Google Podcasts‘in masaüstü versiyonunda ne yazık ki abone olma ve liste oluşturma gibi seçenekler yer almamakta. Dinlemek istediğiniz yayını arama barından bulmak dışında pek bir seçeneğiniz olmuyor. Liste oluşturamama konusu ise podcast dinleyip koleksiyon yapan insanların pek hoşuna gidecek bir gelişme değil maalesef. Bir diğer önemli eksiklik ise, servisin Android uygulamasında kaydettiğiniz ve abone olduğunuz yayınların da masaüstü versiyonda açılmaması ve tekrar oynat seçeneğinin site içinde bir türlü senkron olamaması.
An itibariyle bilgisayar üzerinden podcast dinleyip koleksiyon yapmak isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden olmayan servis, çok net bir şekilde geliştirilmeyi bekliyor. Haliyle masaüstünde podcast dinlemek isteyen kullanıcıların zaten dinledikleri yayınların kendi sitelerine ulaşabilmeleri gibi bir durum da söz konusu iken, Google Podcasts‘in önünde uzun ve meşakkatli bir yol varmış gibi gözüküyor. Yine de denemenizi ve yorumlarınızı beklediğimiz Google Podcasts‘e dair yorumlarınızı bizlere ulaştırmayı unutmayın.
Genel
Google YouTube’un klasik masaüstü tasarımını kaldırıyor
Video platform dünyasının kuşkusuz en büyüğü olarak kabul edilen YouTube’un klasik masaüstü tasarımı Google tarafından kaldırılıyor.
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Peki YouTube’ın klasik masaüstü tasarımı ne zaman kaldırılacak?
2006 yılından beri Google ürünü olan ve dünyanın en güçlü video platformu olarak gösterilen YouTube yakın bir zamanda kullanıcılarına yıllar boyunca sunduğu eski klasik temasını kaldıracak. 2017 yılında Google‘ın materyal dizaynı ile tanışan platform o tarihten beri daha sade ve beyaz bir görünüm sergilemekteydi. Google aslında bu mesajı hala klasik tema kullanan kullanıcılarına “Yeni YouTube‘a geçiş yapın!” şeklinde bildirimler göndererek yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte alınan son kararla, materyal tasarıma geçişin üçüncü yılında yanı Mart 2020‘de Google, Youtube‘ın klasik masaüstü tasarımını kesin olarak kaldıracak. Şirketin bu kararı almasında en önemli sebep olarak, klasik tasarımı kullanan kullanıcıların yeni gelen özellikleri tam anlamıyla test edememesi gösterildi.
Tam olarak kesin günü verilmeyen ve Mart 2020‘de ayında çıkacağı belirtilen güncellemenin tam randımanlı çalışması için kullanıcıların internet tarayıcılarını da güncellemeleri gerektiği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra, yeni güncelleme sonrası YouTube, Chromium tabanlı olmayan internet tarayıcılarında (eski sürüm Microsoft Edge veya Mozilla Firefox) daha yavaş çalışacağını da belirtmek gerek. Tahmini rakamlara göre Firefox ve eski sürüm Microsoft Edge, Google Chrome‘a göre yaklaşık olarak 5 kat daha yavaş çalışacak. Bu durumdan sadece yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge etkilenmeyecek. Tabi bu gelişmeler de bir diğer tartışma konusu olan, Chromium tabanlı tarayıcıların yayılmasını sağlayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Galaxy Unpacked etkinliğinde Google sürprizi!
Samsung’un yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Yeni Galaxy S serisi, katlanabilir telefon ve Galaxy Buds+ gibi ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte Google’ın da Samsung kullanıcılarına bir sürprizi olacak.
Android’in resmi Twitter hesabından “heyecan verici şeyler pek yakında. Unpacked’da görüşmek üzere” mesajıyla bir video paylaşıldı. Videoya bakılırsa etkinlik kapsamında Google tarafı da bazı duyurular gerçekleştirecek.
Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26
— Android (@Android) February 6, 2020
Paylaşım sonrası Google’ın ne ile kullanıcıların karşısına çıkacağına dair pek çok tahmin öne sürüldü. Bir tahmine göre, Google Duo yeni Galaxy serisi akıllı telefonlarda sisteme gömülü görüntülü görüşme uygulaması olarak tanıtılacak. Bu özellik sayesinde Google Duo görüntülü görüşmeleri direkt Samsung Telefon uygulaması üzerinden yapılabilecek. Duyurusu yapılacak yenilikler hakkındaki bir diğer tahmin ise Google’ın tüm Android cihazların ortak platformu olacak bir mesajlaşma uygulamasını bu etkinlikte tanıtacağı yönünde.
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Bunlara ek olarak, Android 10 işletim sistemi ile katlanabilir cihazlara tam destek verileceği Google tarafından duyurulmuştu. Aynı zamanda geliştiricilere uygulamalarını farklı formdaki katlanabilir cihazlarla uyumlu hale getirebilecekleri araçlar da sunulmuştu. Bu gelişmelere dayanan bazı tahminlere göre Google, Android 10 işletim sisteminin katlanabilir cihazlar ile ne kadar uyumlu olduğunu ve yeni özelliklerini gösteren bir demoyu, Samsung’un etkinliğinde yeni katlanabilir telefon ile yapacak.
Yapılan tahminlerin hiçbir kesinlik taşımadığını ve bambaşka duyuruların yapılabileceğini belirtelim. Google ve Samsung’un kullanıcılarına kesin olarak neler sunacağını öğrenmek için 11 Şubat günü yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekiyor.