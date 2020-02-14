Rekabet Kurumu’ndan Google’a 98 milyon TL ceza!

Bir süredir hayatımızda yer alan ancak sadece Android işletim sisteminde görebildiğimiz Google Podcasts artık masaüstünde de kullanılabilecek.

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Google Podcasts bizlere neler sunuyor?

Oldukça sade ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olan Google Podcasts, geniş bir veri tabanına sahip. Aynı zamanda YouTube Music ile uzaktan yakından benzerliği olmayan site mevcut Android uygulamasına da benzememekte. Ancak tek sorun maalesef ki bu değil. Google Podcasts‘in masaüstü versiyonunda ne yazık ki abone olma ve liste oluşturma gibi seçenekler yer almamakta. Dinlemek istediğiniz yayını arama barından bulmak dışında pek bir seçeneğiniz olmuyor. Liste oluşturamama konusu ise podcast dinleyip koleksiyon yapan insanların pek hoşuna gidecek bir gelişme değil maalesef. Bir diğer önemli eksiklik ise, servisin Android uygulamasında kaydettiğiniz ve abone olduğunuz yayınların da masaüstü versiyonda açılmaması ve tekrar oynat seçeneğinin site içinde bir türlü senkron olamaması.

An itibariyle bilgisayar üzerinden podcast dinleyip koleksiyon yapmak isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden olmayan servis, çok net bir şekilde geliştirilmeyi bekliyor. Haliyle masaüstünde podcast dinlemek isteyen kullanıcıların zaten dinledikleri yayınların kendi sitelerine ulaşabilmeleri gibi bir durum da söz konusu iken, Google Podcasts‘in önünde uzun ve meşakkatli bir yol varmış gibi gözüküyor. Yine de denemenizi ve yorumlarınızı beklediğimiz Google Podcasts‘e dair yorumlarınızı bizlere ulaştırmayı unutmayın.