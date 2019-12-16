Video
Rekabet Kurulu Google ile Neden Papaz Oldu? (Video)
Rekabet Kurulu, bildiğiniz gibi Türkiye’de rekabete aykırı faaliyetlerde bulunduğu için para cezası kesti. Bununla birlikte Google, konuyla ilgili ülkemizde bulunan bazı prosedürlere uymak amacıyla yeni kararlar aldı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A70 – Sizin Yorumunuz (Oktay Kurt)
Bu videomuzda Ersin Akman, Google’ın ülkemizde bulunan devlete bağlı kurumlardan biri olan Rekabet Kurulu ile olan durumuyla ilgili olayın seyrinin neden “Android lisansları”nın iptaline kadar ilerlediğini bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini ve ülkemizden dev markanın çıkıp çıkmayacağını kendine özgü tarzıyla birlikte açıkladı.
Ortada bir sorun mevcut. Devlet kademeleri sorunu çözmek için bir uğraş verdiklerini belirttiler. Ama şu an için gözüküyor ki bugün itibariyle bir telefon satışa çıkacak olursa içerisinde “Google Play, Chrome Tarayıcı veya Fotoğraflar” gibi Alphabet Inc. tarafından geliştirilen yazılımlar olmayacak.
Tüm detaylara erişmek için üst tarafta yer alan videomuzu izleyebilir, aklınızdaki soruların cevabını bulabilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy A70 – Sizin Yorumunuz (Oktay Kurt)
Samsung Galaxy A70 kullanıcısı olan Oktay Kurt, yılın en dikkat çeken telefonlardan birini kullanıyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy A70s modeli tanıtıldı
Büyük ekranlı orta-üst seviye telefonun artılarını ve eksilerini aktaran Oktay’ın telefon hakkındaki görüşlerini bu videoda görebilirsiniz.
Video
EN İYİ FOTOĞRAFI HANGİ TELEFON ÇEKTİ? KÖR RANDEVU #1
YouTube kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu. Bu videomuzda, son dönemin en güçlü 4 farklı akıllı telefonu karşılaştırdık ve modellerin ne olduğunu söylemeden Cem Kıvırcık’ın fotoğrafları değerlendirmesini istedik.
Kör Randevu #1
Serinin ilk videosunda Galaxy S10+, Huawei P30 Pro, iPhone 11 Pro ve Xiaomi Mi 9 modeliyle fotoğraflar çektik. Tabii ki fotoğrafları telefonlara göre numaralandırdık ve Cem abiye göstererek yorumlasını istedik.
Sizce en iyisi hangisiydi?
Video
One UI 2.0 ve Android 10 yenilikleri | Neler getiriyor?
Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10 ve Galaxy S10e modelleri için Türkiye’de yayınlanan Android 10 tabanlı One UI 2.0 yeniliklerine bakıyoruz.
İlginizi çekebilir; S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
2020 başında tüm popüler Samsung cihazlarına gelecek olan One UI 2.0 güncellemesinde sunulan yenilikleri ve farklılıkları bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…