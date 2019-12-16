Rekabet Kurulu Google ile Neden Papaz Oldu? (Video)

Rekabet Kurulu, bildiğiniz gibi Türkiye’de rekabete aykırı faaliyetlerde bulunduğu için para cezası kesti. Bununla birlikte Google, konuyla ilgili ülkemizde bulunan bazı prosedürlere uymak amacıyla yeni kararlar aldı.

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Bu videomuzda Ersin Akman, Google’ın ülkemizde bulunan devlete bağlı kurumlardan biri olan Rekabet Kurulu ile olan durumuyla ilgili olayın seyrinin neden “Android lisansları”nın iptaline kadar ilerlediğini bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini ve ülkemizden dev markanın çıkıp çıkmayacağını kendine özgü tarzıyla birlikte açıkladı.

Ortada bir sorun mevcut. Devlet kademeleri sorunu çözmek için bir uğraş verdiklerini belirttiler. Ama şu an için gözüküyor ki bugün itibariyle bir telefon satışa çıkacak olursa içerisinde “Google Play, Chrome Tarayıcı veya Fotoğraflar” gibi Alphabet Inc. tarafından geliştirilen yazılımlar olmayacak.

Tüm detaylara erişmek için üst tarafta yer alan videomuzu izleyebilir, aklınızdaki soruların cevabını bulabilirsiniz.