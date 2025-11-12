Yıldıray Gökkaya / San Francisco

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, San Francisco’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı tarihi açıklamayla, Türkiye’nin dijital geleceğini yeniden tanımlayacak bir iş birliğini duyurdu. Turkcell ile Google Cloud arasında imzalanan anlaşma, ülkemizi ilk kez “hiper ölçekli bulut” altyapısına kavuşturacak. Koç, “Bu sadece bir teknoloji ortaklığı değil, Türkiye’nin dijital egemenliği için atılmış stratejik bir adımdır” dedi.

Turkcell, Google Cloud anlaşması için basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu

Dr. Koç, “Bugün, sadece Turkcell için değil, Türkiye için de bir dönüm noktası yaşıyoruz” ifadeleriyle başladı. Google Cloud’un küresel gücünün Turkcell’in yerli altyapısıyla birleşeceğini vurgulayan Koç, bu projeyle Türkiye’nin veri trafiğinin merkezine dönüşeceğini söyledi.

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak” diyen Koç, kurulacak Google Cloud Türkiye Bölgesi’nin yalnızca Türkiye’ye değil, bölgedeki ülkelere de hizmet vereceğini belirtti. Bu adım, ülkemizi Orta Doğu ve Avrupa arasında dijital köprü haline getirecek.

Yeni anlaşma kapsamında, Turkcell veri merkezleri Google Cloud ile birlikte hiper ölçekli bir yapıya kavuşturulacak. Üç ayrı lokasyonda konumlanacak bu “cloud zone”lar, birbirini yedekleyen yapısıyla yüksek hız, güvenlik ve kesintisiz hizmet sağlayacak. Turkcell, bu yatırımla veri merkezi kapasitesini iki katına çıkararak bölgenin en güçlü dijital altyapısını kurmayı hedefliyor.

2025: Yatırım ve Rekorların Yılı

Dr. Koç, 2025’in “yatırım yılı” olarak kayda geçtiğini belirtti. “Yılın ilk dokuz ayında gelirlerimizi %11 artırarak 60 milyar TL’ye ulaştık. FAVÖK marjımız %43,9’a, net kârımız ise %32 artışla 5,4 milyar TL’ye yükseldi” dedi. 5G ihalesinde elde ettikleri geniş frekans bantlarının Turkcell’in liderliğini pekiştirdiğini belirten Koç, 5G uyumlu Superbox cihazlarının satışına başlandığını da açıkladı. “Her yere fiber hızında kablosuz internet” hedefiyle, ev internetinde yeni bir dönem başlıyor.”

Yapay Zekâ ve Start-up’lar İçin Büyük Fırsat

Koç, hiper ölçekli bulut altyapısının en büyük etkisinin yapay zekâ alanında olacağını söyledi. “Bu proje ile devasa işlemci gücüne, yüksek depolama alanına ve en yeni yapay zekâ servislerine sahip olacağız. Artık Türkiye’deki girişimciler ve kurumlar, büyük dil modellerine ve gelişmiş yapay zekâ araçlarına anında erişebilecek” dedi.

Yeni altyapının özellikle start-up ekosistemine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Koç, “Bir girişimci artık yatırımın büyük kısmını donanıma ayırmak zorunda kalmayacak. Dakikalar içinde bulut üzerinde işini başlatabilecek. Bu, fikirden ürüne geçiş süresini dramatik biçimde kısaltacak” diye konuştu. Turkcell ve Google Cloud iş birliğiyle, Türkiye’nin girişimcilik dünyasında onlarca yeni unicorn’un doğabileceği öngörülüyor.

Kurumlar ve Ekonomi İçin Stratejik Etki

Koç, anlaşmanın sadece start-up’lar için değil, mevcut kurumlar için de devrim niteliğinde olduğunu vurguladı: “Regülasyonlar nedeniyle bugüne kadar uluslararası bulut servislerini kullanamayan kurumlar, artık bu hizmetlere Türkiye sınırları içinde erişebilecek. Kamu kurumları, üniversiteler, bankalar ve AR-GE merkezleri, yapay zekâ ve büyük veri işleme olanaklarından yararlanacak.”

Google Cloud ile yapılan bu stratejik ortaklığın toplam yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak açıklandı. Koç, bu adımın ülke ekonomisine yıllık 5 milyar doların üzerinde katkı sağlayacağını belirtti. IDC’nin verilerine göre, Türkiye’de bulut hizmetleri pazarı 2029’da 4,2 milyar dolara ulaşacak. Koç, “Biz bu büyümeye ivme kazandıracağız. Türkiye dijital ekonomide bölgesel bir merkez olacak.” ifadelerini kullandı.

Dijital Egemenlik ve Milli Sorumluluk

Veri güvenliği konusuna özel bir vurgu yapan Koç, “Veri nerede işlenirse, katma değer de orada oluşur” sözleriyle konuşmasını sürdürdü. “Tüm veriler Turkcell veri merkezlerinde kalacak. Türkiye’nin regülasyonlarına tam uyumlu bir yapıyla dijital egemenliğimizi kendi topraklarımızda kuruyoruz. Bu, sadece bir teknoloji yatırımı değil; milli bir sorumluluk.”

Google Cloud’un dünya genelinde 40’tan fazla bölgede kurduğu ağın yeni merkezlerinden biri Türkiye olacak. Böylece ülkemiz, Avrupa-Asya-Ortadoğu arasında dijital köprü konumunu güçlendirecek. Koç, “30 yıldır Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ediyoruz. Her yatırımımızda tek hedefimiz var: Ülkemizin dijital egemenliğini korumak” diyerek konuşmasını tamamladı.

San Francisco’daki bu açıklama, yalnızca bir ortaklık duyurusu değil; Türkiye’nin dijital kaderini yeniden yazan bir vizyonun ilanı olarak kayda geçti. Dr. Ali Taha Koç’un sözleriyle: “Turkcell olarak Türkiye’nin verisini, bilgisini ve gücünü yine Türkiye için korumaya, büyütmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”