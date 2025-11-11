One UI 8 kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni gelişmeler var! Samsung, akıllı saat tarafında uzun süredir beklenen güncellemeyi yavaş yavaş yaygınlaştırıyor. One UI 8 gerçekten de Galaxy Watch deneyimini baştan mı yazacak? Şirketin yazılım stratejisi, özellikle Galaxy Watch sahipleri için önemli bir dönemece girmiş durumda.

Galaxy Watch 5 serisi de One UI 8 Beta programına dahil oluyor!

One UI 8 artık yalnızca en yeni saatlerle sınırlı değil. Samsung, sonunda Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro modellerini de beta programına dahil etti. Daha önce yalnızca Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra kullanıcıları bu güncellemeyi deneyebiliyordu. Şimdi ise 2022 model akıllı saatler de bu kapsamlı güncellemeden faydalanabilecek. Yeni sürümün ilk olarak Güney Kore’de Samsung Community Forum üzerinde paylaşıldığı, ardından kısa süre içinde ABD ve Avrupa pazarlarına da açılacağı belirtiliyor.

Beta programı, kullanıcıların Samsung Members uygulaması üzerinden çok daha kolay şekilde kayıt olmalarına imkan tanıyor. Aynı şekilde, katılım iptali süreci de oldukça basitleştirilmiş. Bu da One UI 8 sürümünü denemek isteyen kullanıcılar için erişim eşiğini ciddi anlamda düşürüyor. Türkiye’deki Galaxy Watch 5 kullanıcılarının da bu sürece yakın zamanda dahil olması bekleniyor.

Yazılım tarafında One UI 8 güncellemesi, hem arayüz hem de kullanıcı deneyimi anlamında büyük yenilikler getiriyor. En dikkat çekici özellikler arasında geliştirilmiş el hareketleri, birden fazla pencereyi tek bir widget altında birleştirme imkânı ve yeni “Now Bar” özelliği yer alıyor. Bu bar sayesinde kullanıcılar, saat ekranında canlı bildirimleri ve anlık verileri çok daha akıcı şekilde takip edebiliyor.

Ancak One UI 8 güncellemesinin genel dağıtımı hâlâ yavaş ilerliyor. Şu ana kadar yalnızca Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra modelleri kararlı sürüme kavuştu. Galaxy Watch 6 serisi ise beş beta sürümü sonrasında hâlâ test aşamasında. Dolayısıyla bu yeni adım, küresel çapta kararlı sürümün hemen geleceği anlamına gelmiyor. Yine de Samsung’un güncellemeyi istikrarlı biçimde genişletiyor olması kullanıcılar açısından umut verici.

Yeni One UI 8 arayüzüyle birlikte akıllı saatlerde çok daha sade, modern ve etkileşimli bir tasarım anlayışı göze çarpıyor. Uygulama simgeleri yenilenmiş, animasyon geçişleri yumuşatılmış ve pil optimizasyonu artırılmış durumda. Samsung’un bu güncelleme ile giyilebilir cihaz ekosistemini daha akıllı hale getirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI 8 güncellemesi sizce Galaxy Watch deneyimini nasıl değiştirecek? Türkiye’deki kullanıcılar bu yenilikleri ne kadar beklemeli? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, en son gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!