Uber, Türkiye pazarında yeni bir döneme mi hazırlanıyor? Son günlerde gündeme bomba gibi düşen iddialara göre, ABD merkezli dev teknoloji şirketi, Türkiye’nin en büyük hızlı teslimat platformlarından biri olan Getir ile masaya oturdu. Peki bu görüşmelerin arkasında ne var? Uber neden Türkiye’deki teslimat sektörüne yeniden odaklanıyor?

Uber, Getir için teklif yaptı! Getir satıldı mı?

Uber, küresel genişleme planları kapsamında Türkiye’de önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, Getir ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Company ile Türk girişimin belirli operasyonlarını devralmak için ön görüşmelere başladı. Henüz erken aşamada olduğu belirtilen bu süreçte, devralma anlaşmasının toplam değerinin 1 milyar dolara kadar ulaşabileceği konuşuluyor.

Nihai rakamın ise hangi varlıkların devredileceğine bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor. Görüşmelerin içeriğine göre şirket, özellikle Getir Türkiye merkezli teslimat ağını hedef alıyor. Bu durum, platformun son dönemde artan Uber Eats yatırımlarını Türkiye’ye taşımak istediğini de düşündürüyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Türkiye pazarında yeni bir teslimat dönemi başlayabilir.

Hatırlanacağı üzere Getir, pandemi döneminde büyük bir çıkış yakalayarak 11,8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. “Dakikalar içinde teslimat” konseptiyle dünya çapında ses getiren şirket, pandeminin sona ermesiyle birlikte talep düşüşü ve operasyonel maliyetler nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şimdi ise şirketin bu fırsatı değerlendirerek Türkiye pazarında kalıcı bir teslimat ağı kurmak istediği iddia ediliyor.

Kaynaklara göre, Uber ve Mubadala arasındaki temaslar henüz bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşmedi. Ancak yalnızca Uber değil, başka yatırımcıların da Getir’in teslimat koluna ilgi gösterdiği bildiriliyor. Öte yandan Mubadala’nın, Getir’in finansal hizmetler birimini de ayrı bir satış alternatifi olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Her iki şirket de konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak sektör uzmanları, şirketin Türkiye’deki genişleme adımının, yerel istihdamı artırabileceğini ve teslimat rekabetini yeniden şekillendirebileceğini öngörüyor. Eğer süreç olumlu sonuçlanırsa, hem sürücüler hem de kullanıcılar açısından yeni fırsatlar gündeme gelebilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şirketin Türkiye'de Getir ile yapabileceği olası anlaşma, ülkemizde teslimat sektörünü nasıl etkiler sizce?