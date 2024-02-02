Yerli teknoloji markası Reeder elektrikli araba işine girecek. Togg ve Amperino’nun ardından bir başka yerli elektriki araç da Reeder cephesinden gelecek. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretim planlarını duyurdu. İşte Reeder elektrikli araba çıkış tarihi.

Reeder Elektrikli Araba Geliyor, Yerli Elektrikli Araç Pazarı Kızışıyor

Türkiye’nin yerli cep telefonu üreticisi Reeder, elektrikli araç üretimine adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Reeder markasıyla üretilecek olan aracın yüzde 80’inin yerli olacağı vurgulandı. Ancak aracın tipi ve özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Reeder Teknoloji’nin KAP’a yaptığı açıklamada, elektrikli araç projesi kapsamında Samsun’daki üretim tesislerinde üretim planlamalarının yapıldığı belirtildi. İlk Reeder elektriki araba test aracının 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bandından çıkacağı ifade edildi.

Bu adım, Reeder’ın yerli teknolojik ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda yüksek yerlilik oranı da bu elektrikli aracın artı noktalarından biri olacak ve muhtemelen fiyat da bundan etkilenecek.

Reeder Teknoloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin Ar-Ge departmanında yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Elektrikli araç üretimine yönelik projelerin hayata geçirilmesiyle, yerli ve yenilikçi teknolojik ürünlerin ülkemize kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, yüzde 80’i yerli olan elektrikli araç üretimi, Reeder’ın önemli bir stratejik hamlesi olarak öne çıkıyor.

Reeder Teknoloji, ilerleyen süreçlerde elektrikli araç üretimiyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun özel durumlar tebliği gereğince, elektrikli araç üretimine ilişkin gelişmeleri yatırımcılarıyla şeffaf bir şekilde paylaşacak.

Bu adım, Türkiye’de elektrikli araç teknolojisinin gelişimi ve yerelleştirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Reeder’ın elektrikli araç sektörüne girişi, yerli üretimin ve teknolojik yeniliklerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Şirketin elektrikli araçlarla ilgili gelecekteki adımları ve ürün portföyü merakla bekleniyor.

Görünen o ki, yakın gelecekte daha çok yerli elektriki otomobil göreceğiz. Bizler de Reeder’ın bu hamlesini ülke ekonomisi ve istihdam açısından yerinde bulduk. Umuyoruz ki, Reeder elektrikli araba hakkında daha güzel haberler duyacağız.

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