Teknoloji devi Xiaomi‘nin elektrikli otomobil serüveni hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin medyasına dayandırılan bir kaynağa göre, Xiaomi SU7 maliyeti 250 ila 370 bin yuan arasında değişecek. En üst konfigürasyondaki bir modelin sigorta maliyeti ise 361.400 yuan olarak belirlendi. Xiaomi SU7’nin fiyatları, Tesla’nın en yakın rakibi olan Model 3’ün fiyatlarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. Şu anda Çin’de satılan Tesla Model 3, 245.900 ila 285.900 yuan arasında değişen bir fiyat etiketine sahip.

İlginizi Çekebilir: Togg fastback resmi internet sitesi yayında, işte Togg T10F

Elektrikli otomobil, CATL tarafından üretilen üçlü lityum bataryadan güç alacak ve maksimum 265 km/saat hıza çıkabilecek. Xiaomi SU7’nin 28 Aralık 2023’te özel bir etkinlikte prömiyer yapması bekleniyor. Ancak, şirket henüz fiyatlar, konfigürasyonlar ve satış başlangıç tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Aralık ayının sonunda otomobilin deneme üretimine başlandığını duyurarak, resmi lansmanın birkaç ay sonra gerçekleşeceğini belirtti. Lei Jun ayrıca, Xiaomi SU7’nin, kamuoyu tarafından varsayılanın aksine 99.000 veya 199.000 yuan gibi düşük bir fiyatla gelmeyeceğini ve maliyetinin 100.000 yuan civarında olabileceğini söyledi.

Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili, tek ve çift motorlu enerji santrallerine sahip iki versiyonla piyasaya sürülecek. Bu yeni bilgiler, Xiaomi’nin otomobil endüstrisindeki etkileyici varlığını sürdürmeye hazırlandığını gösteriyor. Otomobil tutkunları ve teknoloji severler, resmi lansmanın ardından Xiaomi SU7’nin detaylarına daha yakından bakma fırsatını bekliyor. Auto News of the Day’nin daha önce paylaştığı bilgilerin ardından, heyecanla beklenen elektrikli otomobilin özellikleri merak konusu oldu.