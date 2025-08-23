Reeder Teknoloji, 2025 yılı ikinci çeyrek ve ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bilançosu, gelirlerde ciddi bir daralma yaşandığını ve zarar kaleminin daha da büyüdüğünü ortaya koydu. Açıklanan veriler, Reeder’in operasyonel giderlerindeki baskının sürdüğünü ve kârlılığa ulaşma yolunda önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Peki Reeder bu çeyrekte nasıl bir tablo çizdi?

Reeder Teknoloji gelirleri azaldı, zarar katlandı

2025’in Nisan–Haziran döneminde Reeder, 297,2 milyon TL satış geliri elde etti. Ancak aynı dönemde kaydedilen 545 milyon TL net zarar, gelirlerin neredeyse iki katına ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 551 milyon TL gelir açıklayan Reeder, o dönemde 513 milyon TL zarar etmişti. Böylece yıllık bazda ciro yüzde 46 küçülürken zarar yüzde 6 arttı.

İlk altı aylık rakamlar da benzer bir tabloya işaret ediyor. Ocak–Haziran döneminde toplam gelir 842,4 milyon TL olurken, net dönem zararı 950 milyon TL seviyesine ulaştı. 2024’ün aynı döneminde 1,26 milyar TL ciroya rağmen 827 milyon TL zarar açıklanmıştı. Böylece hem ikinci çeyrekte hem de ilk yarıda zarar, satış gelirlerinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Şirketin operasyonel giderleri de dikkat çekici artış gösterdi. İkinci çeyrekte satışların maliyeti yüzde 57 artışla 366,3 milyon TL’ye çıkarken, pazarlama harcamaları yüzde 36 artışla 252 milyon TL’ye yükseldi. Genel yönetim giderleri ise yüzde 17 artarak 70 milyon TL oldu.

Buna karşılık Ar-Ge harcamaları yarı yarıya azalarak 6,1 milyon TL’ye geriledi. İlk yarıda da benzer bir eğilim görüldü; pazarlama ve genel giderler hızla artarken Ar-Ge yatırımları yüzde 52 küçüldü.

ReeV Fancy ve yapay zekâ hedefleri ne durumda?

Finansal tabloların gölgelediği bu dönemde şirket, büyüme stratejilerini de açıkladı. Faaliyet raporuna göre, ReeV Fancy elektrikli aracın üretim kapasitesi artırılacak. Bununla birlikte, yapay zekâ destekli yeni ürünlerle global pazarlarda daha güçlü bir varlık gösterilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yeni akıllı telefon modelleriyle ürün çeşitliliği genişletilecek. CEO Uygar Saral, şirketin teknoloji yatırımlarına devam ederek uzun vadeli büyümeyi hedeflediğini vurguladı.

Tüm bu tablo, Reeder’in kısa vadede finansal baskı altında olduğunu, ancak teknoloji yatırımlarıyla geleceğe dair iddialı planlar yaptığını gösteriyor. Sizce Reeder’in bu stratejisi şirketi yeniden kâra geçirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.