RedmiBook Pro Intel ve AMD işlemcilerle geliyor

Xiaomi, 25 Şubat tarihinde yapacağı büyük etkinliğe hazırlanıyor. Yeni telefonların da tanıtılacağı etkinlikte, RedmiBook Pro laptoplar geliyor. Üstelik hem Intel hem de AMD işlemcilerle.

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Şubat ayı Xiaomi’nin alt markası Redmi için, oldukça yoğun geçecek. Şirket, 25 Şubat’ta yapacağı bir etkinlik ile yeni nesil elektronik ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazır. İlk olarak yeni Redmi K40 ailesi derken, şimdi de RedmiBook Pro’nun da etkinlikte tanıtılacağı ortaya çıktı. Özellikle fiyat, performans ürünleriyle ortaya çıkan Çinli üretici, etkinlikte birkaç yeni model tanıtacak. Kullanıcılar, modellerin özellikle hangi işlemci üreticisinin ürünüyle geleceğini merak ederken, oldukça şaşırtıcı bir bilgi geldi. RedmiBook Pro, hem Intel hem de AMD işlemcilerle gelecek.

RedmiBook Pro Intel

Intel versiyonlu laptop, şirketin Tiger Lake H serisi işlemci kullanacak. H serisi, mevcut U model işlemcilerin daha yüksek performanslı versiyonu. 11. nesil olan bu Intel işlemci, 35 W enerji tüketimine, 8 çekirdeğe ve 10 nm boyuta sahip. Aynı zamanda i5 versiyonu da olacak olan laptop, her iki model için de Nvidia GeForce MX450 işlemciye sahip olacak. İlk olarak Ocak ayındaki online CES fuarında ortaya çıkan RedmiBook Pro, 15 inç boyutunda olacak. MacBook modellerinden alışık olduğumuz alüminyum kasa ile gelecek olan RedmiBook, malzeme kalitesi olarak da kullanıcıları memnun edecek. Aydınlatmalı klavye, USB-C, HDMI portu ve 16 GB RAM bilinen bazı özellikleri.

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AMD versiyon

RedmiBook , aynı zamanda bir AMD versiyonuna da sahip olacak. Oldukça performanslı olan bu işlemciler, kullanıcıları gözdesi durumunda. RedmiBook Pro 15 S olarak isimlendirilecek model, AMD Ryzen 5 5699H ve Ryzen 7 5800H işlemcili iki modelle geliyor. İki versiyonla ilgili fiyat bilgisi bulunmazken, AMD ve Intel modeller arasında fiyat farkı olacak mı? Fiyatlar ve Hangi modelin daha çok satılacağı merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…