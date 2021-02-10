Donanım
RedmiBook Pro Intel ve AMD işlemcilerle geliyor
Xiaomi, 25 Şubat tarihinde yapacağı büyük etkinliğe hazırlanıyor. Yeni telefonların da tanıtılacağı etkinlikte, RedmiBook Pro laptoplar geliyor. Üstelik hem Intel hem de AMD işlemcilerle.
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Şubat ayı Xiaomi’nin alt markası Redmi için, oldukça yoğun geçecek. Şirket, 25 Şubat’ta yapacağı bir etkinlik ile yeni nesil elektronik ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazır. İlk olarak yeni Redmi K40 ailesi derken, şimdi de RedmiBook Pro’nun da etkinlikte tanıtılacağı ortaya çıktı. Özellikle fiyat, performans ürünleriyle ortaya çıkan Çinli üretici, etkinlikte birkaç yeni model tanıtacak. Kullanıcılar, modellerin özellikle hangi işlemci üreticisinin ürünüyle geleceğini merak ederken, oldukça şaşırtıcı bir bilgi geldi. RedmiBook Pro, hem Intel hem de AMD işlemcilerle gelecek.
RedmiBook Pro Intel
Intel versiyonlu laptop, şirketin Tiger Lake H serisi işlemci kullanacak. H serisi, mevcut U model işlemcilerin daha yüksek performanslı versiyonu. 11. nesil olan bu Intel işlemci, 35 W enerji tüketimine, 8 çekirdeğe ve 10 nm boyuta sahip. Aynı zamanda i5 versiyonu da olacak olan laptop, her iki model için de Nvidia GeForce MX450 işlemciye sahip olacak. İlk olarak Ocak ayındaki online CES fuarında ortaya çıkan RedmiBook Pro, 15 inç boyutunda olacak. MacBook modellerinden alışık olduğumuz alüminyum kasa ile gelecek olan RedmiBook, malzeme kalitesi olarak da kullanıcıları memnun edecek. Aydınlatmalı klavye, USB-C, HDMI portu ve 16 GB RAM bilinen bazı özellikleri.
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AMD versiyon
RedmiBook , aynı zamanda bir AMD versiyonuna da sahip olacak. Oldukça performanslı olan bu işlemciler, kullanıcıları gözdesi durumunda. RedmiBook Pro 15 S olarak isimlendirilecek model, AMD Ryzen 5 5699H ve Ryzen 7 5800H işlemcili iki modelle geliyor. İki versiyonla ilgili fiyat bilgisi bulunmazken, AMD ve Intel modeller arasında fiyat farkı olacak mı? Fiyatlar ve Hangi modelin daha çok satılacağı merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon X65, 10 Gbps hız sunuyor!
Qualcomm‘un en yeni 5G bağlantı destekli modemi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon X60‘ın yerini alan Snapdragon X65‘tir. Snapdragon X60, Snapdragon 888 yonga setine entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni Snapdragon X65 ise hem bağımsız hem de bağımsız olmayan 5G ağlarda 10 Gbps’ye kadar yüksek hız sağlayacak. Qualcomm, 5G modem çalışmalarında lider konumda ve oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle şirketin 5G hızındaki gelişimi, bağlantıyı destekleyecek baz istasyonlarını geride bırakıyor.
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Qualcomm Snapdragon X65, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon X65, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen X60’ın 7.5 Gbps indirme hızını geçecek. Yeni modem, 10 Gbps’ye kadar indirme hızına olanak sağlayacak. Bununla birlikte, bu hız teorik bir değerdir. Çünkü, henüz böyle bir hızı destekleyecek 5G ağ mevcut değil. Ancak kullanıcılara sağlanan bu hız, gelecekte 5G ağlar yüksek hızları desteklediğinde aktif bir şekilde kullanıma hazır olacak.
Qualcomm, Snapdragon X65‘in 3GPP Sürüm 16‘yı destekleyen ilk modem olduğunu iddia ediyor. 3GPP Sürüm 16, “5G aşama 2”nin kod adı olarak geçiyor. Bu sürüm, yüksek verimlilikte güç tüketimi, devasa MMO bağlantısı ve bazı iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm Snapdragon X65, yükseltilebilen bir mimari kullanarak yeni özelliklerin eklenmesi için yer açacak. Bununla birlikte, yeni modem daha uzun süre güncel kalacak.
Şirket ayrıca Qualcomm 545 mmWave adlı yeni antenini duyurdu. Anten, boyut olarak sabit kalsa da iletim gücü olarak önemli iyileştirmelere sahip. Snapdragon X65‘in yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. 2021 yılının aralık ayında duyurulacak olan yeni yonga setinde, yeni 5G modemin kullanılacağı tahmin ediliyor.
Donanım
NVIDIA’nın üst seviye ekran kartı RTX 3080 Ti, 12 GB RAM’le nisan ayında çıkabilir
NVIDIA’nın uzun süredir beklenen üst seviye ekran kartı GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili yeni bir rapor ortaya çıktı. Raporlara göre GeForce RTX serisinin yeni üyesi, 12 GB VRAM’e sahip olacak.
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Geçtiğimiz haftaki haberlerimizde NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ekran kartıyla ilgili birtakım sızıntılar paylaşmıştık. Bu sızıntılar, kartın 320-bit veriyolu üzerinde çalışabilen 20 GB VRAM’e sahip olacağını söylüyorlardı. Ayrıca RTX 3080 Ti ekran kartının 10,496 CUDA çekirdeğini bünyesinde bulunduracağı da ifade edilmekteydi.
NVIDIA RTX 3080 Ti, 12 GB VRAM ile gelecek!
Bugün ise tüm bu sızıntıları çöpe atan bir başka rapor ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı @kopite7kimi’nin paylaştığı bilgilere göre, NVIDIA’nın yeni kartı 20 GB VRAM’e sahip olmayacak. NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti ekran kartında GDDR6X teknolojisiyle geliştirilen 12 GB VRAM’e yer verecek. Donanımlarla ilgili birçok sızıntısı doğru çıkan @kopite7kimi’nin ifadelerine göre, RTX 3080 Ti’da 10,240 CUDA çekirdeği yer alacak.
Kaynaklarda, 3080 Ti ile RTX 3090 arasındaki en büyük farkın, VRAM tarafında olacağı ifade ediliyor. GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3090’dan biraz daha az bant genişliğine sahip olacakken; aynı zamanda abisinden daha az VRAM bulunduracak. Bu bağlamda RTX 3080 Ti’ın hemen hemen RTX 3090’dan çok az bir performans eksikliği yaşatacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu kart, AMD’nin 6000 serisinin tepe model ekran kartlarıyla da rekabet edecek.
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Aksesuar
Razer, yeni klavyesini ve dizüstü bilgisayar standını tanıttı!
Razer, Huntsman V2 Analog adlı yeni mekanik klavyesini ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği standını resmi olarak tanıttı. Yeni klavye, 250$ gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Yeni klavye, tasarım olarak önceki modellere benzerlik gösteriyor. Ancak yeni modelin en büyük farkı, klavyenin ayarlanabilen switchlere sahip olmasıdır. Bu ayarlanabilen switchler, Razer’in Synapse uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor. Yine bu uygulama ile klavyenin pek çok ayarı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.
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Razer Huntsman V2 Analog, hangi teknik özelliklere sahip?
Razer Huntsman V2 Analog, ayarlanabilen tuşları ile basış stiline göre oyunlarda farklı tepkiler gerçekleştiriyor. Örneğin, yavaş basıldığında yürüme, sert basıldığında ise koşma gibi farklı işlevler yeni switchler sayesinde gerçekleşebiliyor. Tuşların varsayılan olarak 3.6 mm derinliğinde hareket kabiliyeti mevcut. Fakat yapılan ayarlar ile bu mesafe 1.5 mm’ye kadar yükselebiliyor. Bu ayarlar, hassasiyette bir değişiklik yaratmıyor fakat tuşa basılıp basılmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.
Huntsman V2 Analog, alüminyum çerçevelere, ses seviyesini ayarlamak için özel bir kadrana sahip. Klavyeye manyetik olarak takılabilen yumuşak bir bilek desteği de cihazda mevcut. Bununla birlikte klavye ve bilek desteğinin RGB ışıklandırması da bulunmakta. Cihaz, 9 Şubat‘a kadar sadece Razer’ın kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. 9 Şubat’tan sonra ise diğer perakendeciler de satışa başlayacak.
Razer, klavyenin yanında bir de yeni laptop standını tanıttı. Laptop Stand Chroma V2, adından da anlaşılacağı üzere RGB aydınlatmaya sahip. Bu cihaz, laptoplara daha fazla bağlantı noktası ve USB-C bağlantısı ile şarj imkanı sunmakta. Standın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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