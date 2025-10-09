Yerli otomobil markası Togg, uzun süredir merakla beklenen çift motorlu ve dört çekişli yeni 4More serisini tanıttı. Serinin iki güçlü temsilcisi olan Togg T10X 4More Obsidiyen ve Togg T10F 4More, yüksek performans ve özgün tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Her iki araç da 435 beygir güç üreten çift motorlu sistemleriyle, markanın bugüne kadarki en güçlü modelleri olma unvanını taşıyor.

Togg T10X 4More Obsidiyen

Togg T10X 4More Obsidiyen, çift motorlu dört tekerden çekiş sistemiyle markanın SUV segmentindeki amiral gemisi konumuna yerleşiyor. Tasarımda Anadolu’nun ilk değerli taşlarından biri olan obsidiyenden ilham alan bu özel seri, siyah detaylarıyla sportif bir şıklık sunuyor.

Aracın ön panjuru, jantları, tavan rayları, cam çerçeveleri ve difüzörleri parlak siyah tonlarda tasarlanmış. İç mekanda ise DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar, karbon fiber görünümlü dekoratif paneller ve panoramik cam tavan öne çıkan özellikler arasında. Ayrıca Meridian ses sistemi bu modelde standart olarak sunuluyor.

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS

320 kW – 435 PS Maksimum Tork: 700 Nm

700 Nm Maksimum Hız: 185 km/s

185 km/s 0-100 km/s Hızlanma: 4,8 saniye

4,8 saniye Karma Menzil (WLTP): 468 km

468 km Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km

681 km Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh

88,5 kWh Şarj Süresi: 28 dakika (%20-%80)

28 dakika (%20-%80) Çekiş Sistemi: Dört tekerden çekiş

Togg T10F 4More

Togg T10F 4More, markanın fastback formundaki en yeni modeli olarak dikkat çekiyor. T10X ile aynı platformu paylaşan bu araç, daha aerodinamik bir gövdeye sahip olması sayesinde menzil konusunda avantaj sağlıyor. Tasarımsal olarak T10X 4More’a göre daha sade olan model, performans ve verimliliği dengeleyen bir yapıya sahip.

Bu modelde çift motorlu yapı ve dört tekerden çekiş sistemi standart. 435 beygir güç üreten motor yapısı, 4 saniyeden kısa sürede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Togg T10F 4More, hem şehir içi hem de uzun yol performansında yerli üretim otomobiller arasında çıtayı yükseltiyor.

Teknik Özellikler

Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS

320 kW – 435 PS Maksimum Tork: 700 Nm

700 Nm Maksimum Hız: 177 km/s

177 km/s 0-100 km/s Hızlanma: 4,1 saniye

4,1 saniye Karma Menzil (WLTP): 523 km

523 km Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km

645 km Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh

88,5 kWh Şarj Süresi: 28 dakika (%20-%80)

28 dakika (%20-%80) Çekiş Sistemi: Dört tekerden çekiş

Togg T10X ve T10F fiyatları

Türkiye’deki otomobil severlerin ilgisini çeken bir diğer konu ise fiyat. Arkadan itişli versiyonlara göre vergisiz fiyat farkı düşük olmasına rağmen, motor gücüne bağlı %65 ÖTV oranı sebebiyle kullanıcılar yaklaşık 700 bin TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Buna rağmen Togg, güçlü performans isteyenler için yerli otomobilde çıtayı bir üst seviyeye taşımış durumda.

Togg, 4More serisini sınırlı sayıda üretimle satışa sunuyor. Ön siparişler Trumore mobil uygulaması üzerinden alınırken, 100 bin TL ön ödeme talep ediliyor. Teslimatlar Kasım ayı itibarıyla başlıyor. Fiyat farkı büyük oranda ÖTV kaynaklı olsa da her iki model de segmentinin en yüksek performanslı yerli otomobilleri arasında yer alıyor.

Togg T10F 4More: 3.133.640 TL

3.133.640 TL Togg T10X 4More Obsidiyen: 3.233.640 TL

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce çift motorlu Togg T10X ve Togg T10F modelleri, yerli otomobil anlayışında yeni bir dönem mi başlatıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.