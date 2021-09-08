Akıllı Telefonlar
Redmi, Yeni Fiyat/Performans Telefonu Geliştiriyor!
Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı markası Redmi, önümüzdeki günlerde yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Bazı detayları ortaya çıkan sürpriz cihaz, orta-üst seviye akıllı telefon pazarını bir hayli karıştıracağa benziyor!
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Redmi, Snapdragon 870 işlemcili bir telefon üzerinde çalışıyor!
Redmi’nin yeni telefonu, Çin’in sosyal paylaşım ağı Weibo üzerinde yapılan bir paylaşım ile ortaya çıktı. Digital Chat Station hesabının paylaşımı ile detaylanan cihaz SM8250 model numarasını taşıyor. Ancak telefonun Redmi’nin hangi serisine ait olduğu henüz belli değil. Bazı iddialara göre gizemli cihaz Redmi K40S ya da K50 ailesine ait olabilir. Bununla birlikte yeni ve bambaşka bir serinin ortaya çıkma ihtimali de göz ardı edilmiyor.
Telefonun sızdırılan teknik detayları ise orta-üst seviyede iddialı bir fiyat/performans modeli olacağını gözler önüne seriyor. 6.7 inç boyutunda Full HD+ OLED ekrana sahip olacağı belirtilen cihaz, 120Hz ekran yenileme hızı ile dikkat çekiyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 870 5G, iddialı telefonun performans tarafını oluşturacak. Bununla birlikte arka kamera paketinin detayları tam bilinmese de 50 MP çözünürlüklü bir sensörün liderlik edeceği belirtiliyor.
Weibo’daki paylaşımın detaylarında gizemli telefonun gelecek yılın başlarında satışa sunulması tahmin ediliyor. Dolayısıyla Redmi’nin yeni fiyat/performans canavarı ile tanışmamıza oldukça uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, bu durumdan dolayı cihazın Redmi K50 olma ihtimali de bir hayli yüksek. Son olarak Redmi’nin yakın dönemde K serisine farklı bir model daha kazandırmaya hazırlandığını da belirtelim.
Serinin mevcut modeli olan Redmi K40’ın özellikleri
Serinin güncel modeli niteliğindeki Redmi K40, çeşitli pazarlarda küçük değişikliklerle Poco F3 olarak satılıyor. Bu pazarların arasında Türkiye de yer alıyor. Cihazın teknik detayları ise amiral gemisi olarak tabir edilen rakipleriyle boy ölçüşüyor.
6.67 inçlik bir Full HD+ AMOLED ekran ile gelen Redmi K40, 120Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 870 işlemciden alan telefonda 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Kamera tarafında ise 48+8+5 MP üçlü arka kamera paketi ve 20 MP ön kamera görüyoruz.
33W hızlı şarj desteğinin yer aldığı Redmi K40 modelinde 4.520 mAh’lik bir batarya mevcut. Ayrıca güç tuşuna konumlanan parmak izi okuyucu, MIUI 12 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi de cihazın teknik detaylarını tamamlıyor.
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Akıllı Telefonlar
23 SAAT EKRAN SÜRESİ VEREN TELEFON | VIVO Y20 İncelemesi
Ülkemizde üretime başlayan vivo markası, BBK çatısı altında olan markalardan biri. vivo Y11s ve Y20 modellerinin ülkemizde üretime başlamasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şimdi ise dikkat çekici özellikleriye gelen Y20 modelinin incelemesi ile karşınızdayız.
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Vivo Y20 tasarım konusunda segmentinin en iyi telefonlardan birisi olma ünvanını taşıyor dersek yanlış olmaz. Şık arka tasarıma sahip olan model 164.4 x 76.3 x 8.4 mm ölçülerine sahip. Ek olarak içerisinde 5000 mAh gibi büyük bir batarya bulunmasına rağmen 192 gram ağırlığında. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyorken ön tarafta damla çentikli bir ekran yer alıyor. Alt tarafta işe giriş segmentinde bile olmasını istemediğimiz Micro USB bağlantı yuvası bulunuyor. Güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusu ve ses tuşları sağ tarafta yer alıyor.
Vivo Y20’nin ekranı segmentindeki diğer telefonlardan farklı bir seçenek sunmazken 6.51 inç boyutunda IPS LCD HD+ bir ekran sunuyor. 270 PPI yoğunluğa sahip olan bu damla çentikli ekranın ekran kasa oranı ise %81.6 oranında tutulmuş.
Yerli üretim ürünlerden birtanesi olan vivo Y21’İn kalbinde Qualqomm Snapdragon 460 işlemcisi bulunuyor. Adreno 610 grafik birimi ise güç gerektiren noktalarda işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama sahip olan telefon giriş segmenti için kabul edilebilir bir performans sunuyor. Android 11 ve FunTouch 11 ile gelen telefon akıcı bir deneyim sunarken size herhangi bir arayüz problemi yaşatmıyor.
Vivo Y20 segmentindeki telefonlarla kıyasladığımızda “orta” olarak nitelendirilebilecek bir kamera performansına sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan model 13MP çözünürlük sunan F/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir makro kamerası ve yine 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyaframa sahip bir derinlik kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ek olarak ön taraftaki kamera ise; 8MP çözünürlük sunan F/1.8 diyafram açıklığında olan özçekim kamerası. Aynı arka kamerada olduğu gibi bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün.
Ses konusunda da yine segmentindeki diğer telefonlar gini mono hoparlör sunan vivo Y20, ek olarak 3,5mm kulaklık girişi de bulunduruyor. Buna ek olarak içerisinde yerleşik FM Radyo da bulunuyor. Kutu içerisinden çıkan kulaklık ile multimedya tüketimini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Vivo Y20’nin en güçlü olduğu nokta ise bataryası. 5000 mAh büyüklüğündeki bataryayı nispeten ince bir kasaya sığdıran vivo, artık görmek istemediğimiz Micro USB’den 10W hızla şarj oluyor. 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte dolum gerçekleştiren model bir o kadar da fazla ekran süresi sunuyor. İşlemcinin ekranın ve yazılımın yardımıyla testlerde 23 saatlik bir ekran süresi alarak bu konuda ne kadar iddialı bir model olduğunu kanıtlıyor. 2 günü aşan pil ömrü ile güçlü yanını ortaya koyan model günlük kullanımda da bunu size hissettiriyor.
Ağ bağlantıları kısmında ise vivo Y20 günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini sağlayan telefon ile indirme/yükleme işlemleri gayet hızlı ve akıcı, Bluetooth bağlantıları ise sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Serisinin Çoğu 60 Hz Ekran Yenileme Hızını Kullanacak
Bugün erken saatlerde Apple, 15 Eylül’de yeni bir ürün lansman konferansı düzenleyeceğini resmen duyurdu. Şirkete göre, bu etkinlikte çok sayıda cihaz piyasaya sürecek. Yine de 13 serisi bu lansman etkinliğinin kahramanı olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadarki raporlara göre serinin, 60 Hz’nin üzerinde ekran yenileme hızıyla gelen ilk iPhone olacaktı. Ancak son yayınlanan raporlara göre, yalnızca iPhone 13 Pro Max’in 60 Hz’nin üzerinde bir yenileme hızıyla geleceğini gösteriyor.
iPhone 13 ve iPhone 13 mini, Pro serisi ile aynı ekrana bile sahip olmayacak. 60Hz’in üzerinde bir ekran yenileme hızını desteklemeyecekler. Ancak Pro modelleri için donanım seviyesinde tamamen aynı olan bir ekran kullanacaklar. Bu seri, yüksek yenileme hızına sahip bir ProMotion ekranı kullanacak ve video çekim işlevinde önemli iyileştirmeler olacak (ProRes ve portre modunda video çekimini destekleyecek). Pro serisi ayrıca Samsung’un 120Hz LTPO OLED panelini kullanacak, 120Hz uyarlanabilir ekran yenileme hızını destekleyecek ve akıllı bir ekran yenileme hızı getirecek. Akıllı ekran yenileme hızı, ekranın kullanımına bağlı olarak ekranın yenileme hızının otomatik olarak 1-120Hz arasında geçiş yapmasını sağlayacak. Bu, iPhone’un ilk kez 60Hz’in üzerinde bir ekran yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.
iPhone 13 Pro, Yüksek Yenileme Hızını Desteklemeyebilir
iPhone 13 Pro’nun pili daha küçük olduğu için Apple, daha iyi pil ömrü karşılığında yazılım aracılığıyla iPhone 13 Pro modelinin ekran yenileme hızını sistem düzeyinde sınırlayacaktı. Ancak Apple’ın bu kararı diğer değişiklikleri gibi çok fazla tepki topladı. Onaylanmamasına rağmen, kullanıcılar bu haberden memnun değiller. Kullanıcılar, Apple’ın yüksek yenileme hızı modundan düşük yenileme hızı moduna geçmek için bir geçiş eklemesi gerektiği önerisinde bulunuyorlar. Ayrıca yüksek yenileme hızı modunda pilin bittiğine dair bir uyarı olmalıdır. Bu şekilde şirket, kullanıcılara bir seçenek bırakabilir. Yenileme hızı hakkında hiçbir şey bilmeyenleri korumak için varsayılan ayarlar 60Hz seçeneği olmalıdır.
Raporlara göre, Apple iPhone 13 serisi, ışık patlamaları alanında karmaşık Face ID yapılandırılmış ışık bileşenlerini hala koruyor. Ancak kulaklığın konumu ekranın üst kısmına taşınmış ve diğer bileşenlerle paralel olarak yerleştirilmiş. Tasarımdaki bu değişiklik, çentik alanını mümkün olduğunca küçük tutmak için gerekli olan değişikliklerdir.
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