Redmi, Yeni Fiyat/Performans Telefonu Geliştiriyor!

Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı markası Redmi, önümüzdeki günlerde yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Bazı detayları ortaya çıkan sürpriz cihaz, orta-üst seviye akıllı telefon pazarını bir hayli karıştıracağa benziyor!

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Redmi, Snapdragon 870 işlemcili bir telefon üzerinde çalışıyor!

Redmi’nin yeni telefonu, Çin’in sosyal paylaşım ağı Weibo üzerinde yapılan bir paylaşım ile ortaya çıktı. Digital Chat Station hesabının paylaşımı ile detaylanan cihaz SM8250 model numarasını taşıyor. Ancak telefonun Redmi’nin hangi serisine ait olduğu henüz belli değil. Bazı iddialara göre gizemli cihaz Redmi K40S ya da K50 ailesine ait olabilir. Bununla birlikte yeni ve bambaşka bir serinin ortaya çıkma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Telefonun sızdırılan teknik detayları ise orta-üst seviyede iddialı bir fiyat/performans modeli olacağını gözler önüne seriyor. 6.7 inç boyutunda Full HD+ OLED ekrana sahip olacağı belirtilen cihaz, 120Hz ekran yenileme hızı ile dikkat çekiyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 870 5G, iddialı telefonun performans tarafını oluşturacak. Bununla birlikte arka kamera paketinin detayları tam bilinmese de 50 MP çözünürlüklü bir sensörün liderlik edeceği belirtiliyor.

Weibo’daki paylaşımın detaylarında gizemli telefonun gelecek yılın başlarında satışa sunulması tahmin ediliyor. Dolayısıyla Redmi’nin yeni fiyat/performans canavarı ile tanışmamıza oldukça uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, bu durumdan dolayı cihazın Redmi K50 olma ihtimali de bir hayli yüksek. Son olarak Redmi’nin yakın dönemde K serisine farklı bir model daha kazandırmaya hazırlandığını da belirtelim.

Serinin mevcut modeli olan Redmi K40’ın özellikleri

Serinin güncel modeli niteliğindeki Redmi K40, çeşitli pazarlarda küçük değişikliklerle Poco F3 olarak satılıyor. Bu pazarların arasında Türkiye de yer alıyor. Cihazın teknik detayları ise amiral gemisi olarak tabir edilen rakipleriyle boy ölçüşüyor.

6.67 inçlik bir Full HD+ AMOLED ekran ile gelen Redmi K40, 120Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 870 işlemciden alan telefonda 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Kamera tarafında ise 48+8+5 MP üçlü arka kamera paketi ve 20 MP ön kamera görüyoruz.

33W hızlı şarj desteğinin yer aldığı Redmi K40 modelinde 4.520 mAh’lik bir batarya mevcut. Ayrıca güç tuşuna konumlanan parmak izi okuyucu, MIUI 12 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi de cihazın teknik detaylarını tamamlıyor.