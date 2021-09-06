Akıllı Telefonlar
Realme Pad ile İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı!
Eylül ayı, şirketlerin yeni ürünlerini kullanıcılara tanıtması için oldukça uygun bir zaman ve Realme de bu şirketler arasında yer alıyor. Realme, 9 Eylül’de gerçekleştireceği lansman ile Realme 8i ve Realme 8s’i tanıtacak. Bununla birlikte bu lansmanda şirketin yeni Realme Pad’i de resmi olarak karşımıza çıkacak. Lansmana bu kadar az bir zaman kalmışken firma, yeni tableti ile ilgili bazı önemli ayrıntıları kullanıcılarla paylaştı.
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Realme Pad hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?
Realme Pad, 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %82.5 olacak. Bununla birlikte daha önceki söylentilere göre tablet, Helio G80 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda mevcut. Realme’nin yeni tableti, ön ve arka tarafta 8 MP çözünürlüklü kamera ile gelecek. Tabletin kalınlığı ise 6.9 mm ile taşımaya oldukça uygun olacak. Cihaz, dört adet hoparlör, USB-C girişi, 7100 mAh batarya ve hızlı şarj özelliğine sahip. Realme Pad, arayüz tarafında ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı kullanacak. Tahminlere göre cihaz, 233$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
Realme, yeni akıllı telefonu GT Neo 2’yi yakında piyasaya sürecek!
Geçtiğimiz ay, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alan bir Realme cihaz, Geekbench’te ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın çeşitli renderlarını da haber kaynakları paylaştı. Şimdi ise firma, önceki söylentilerin bir kısmını resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu duyuruda cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Yakın zaman önce, RMX3370 kod adlı bir akıllı telefon TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu cihazın Realme GT Neo 2 olması muhtemel gözüküyor. Sızıntılarda cihazın 6.62 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği söyleniyordu. Ayrıca bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına da sahip olacak.
Realme GT Neo 2, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte TENAA sızıntıları doğru ise cihazın 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca henüz doğrulanmamış veriler, bu cihazın Realme GT Neo Gaming adı altında global pazara çıkacağını gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Redmi K50, 120W Hızlı Şarjı Destekleyebilir
Son iki yılda, Xiaomi hızlı şarj teknolojisine kesin bir giriş yaptı. İlk başta 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda 100W kablosuz şarj gücünün gerçekleştirilmesinde de öncülük yaptı. Çin’de yeni çıkan kablosuz şarj politikasının etkisiyle sınırlı olsa da, kablosuz şarj için şu anda 50W’ın üzerindeki güçlere ulaşılmıyor. Buna rağmen, şirket hala sektördeki en yüksek kablosuz şarj gücüne sahip. Xiaomi, yeni teknolojileri keşfetmeye devam ederken aynı zamanda da yüksek güçlü hızlı şarjı daha düşük fiyatlı modellere kadar indiriyor. Örneğin, Redmi serilerinde artık 67W hızlı şarj kullanıyor ve daha fazla kullanıcının yüksek güçlü şarj deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yine de Redmi 67W hızlı şarjda durmayacak gibi görünüyor. Redmi K50 serisiyle ilgili son raporlar, daha yüksek bir şarj gücü kullanacağı iddia ediliyor.
Reddit kullanıcısı Digital Chat Station’a göre Redmi, gelecek yıl 120W hızlı şarjlı global bir model piyasaya sürecek. Redmi serisine ve akıllı telefonlarına bakıldığında Redmi K50 serisi bu özelliğe sahip olma ihtimali en yüksek akıllı telefon. Redmi K50 şarj gücü ile ilgili bazı sızıntılar mevcut. Bunlardan bazıları 67W hızlı şarj kullanacağını söylerken, bazıları 100W hızlı şarj kullanacağını söylemekte.
Xiaomi 150W Hızlı Şarja Geçecek
Redmi serisine ek olarak, 120W süper hızlı şarjın ardından Xiaomi’nin daha güçlü hızlı şarjı daha da keşfedeceğine dair spekülasyonlar var. Şarj gücünün (kablolu) 150W işaretine ulaşması bekleniyor. Şu an itibariyle bu şarj kapasitesini kullanan ilk akıllı telefon hakkında elimizde bir bilgi yok. Ancak piyasaya çıkmasına az kalan amiral gemisi Xiaomi 12 serisinin bir modelinde bu teknolojinin kullanılması beklenmekte.
Hatırlamak gerekirse, Mayıs ayında Xiaomi, Xiaomi Mi 11 serisinin Mi 11 Pro sürümünde güncellemeler yaptı ve bir çırpıda hızlı şarj için iki dünya rekoru kırdı. Bunların arasında kablolu şarj gücü 200W’a ulaştı ve %100 şarj olması sadece 8 dakika sürmüştü. Bu, kablolu şarj zamanlamasını ilk kez 10 dakikalık zamanda getiriyor. Aynı zamanda, 15 dakikada %100 şarj olabilen 120W ultra hızlı kablosuz şarjı da görünmüştü. Bu, şu anda sektördeki en yüksek kablosuz şarj kapasitesidir ancak Xiaomi, bazı nedenlerden dolayı bunu kullanıma sunamadı.
Çin’de kablosuz şarj için bazı yönetmelikler var. Yönetmeliğe göre, 50W’ın üzerinde kablosuz şarjın bir güvenlik garantisi yoktur. Uzun bir müzakereden sonra, insan güvenliği göz önüne alındığında, Çin’de kablosuz şarj kapasitesi 50W’ın üzerine çıkamıyor. Bunu göz önüne alırsak Xiaomi, Çin’de oldukça sıkıştırılıyor ve yenilikleri üretmede sıkıntılar çekiyor. Çin dışında diğer ülkelerde hızlı şarj için hiçbir yasa mevcut değil.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 9 Ailesinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Huawei‘nin yeni orta segment modellerini bünyesinde barındıracak olan Huawei Nova 9 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi.
Son zamanlarda zorlu dönemlerden geçen Huawei, tüm bu şartlara rağmen hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Huawei, şimdi yeni orta segment akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
2020 yılının sonunda Huawei Nova 8 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi serinin devamı olan Nova 9 ailesini tanıtmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda TENAA‘da karşımıza çıkan Huawei Nova 9, şimdi tanıtım tarihini de ortaya serdi.
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Huawei Nova 9 ailesi geliyor!
Geçtiğimiz ay TENAA‘da görünen RTL-AL00 model numarasına sahip Huawei modeli dikkat çekmişti. TENAA‘da görünmesiyle aslında kendini belli eden RTL-AL00, Huawei tarafından da doğrulandı. Yani cihaz tahmin edildiği gibi bir Huawei Nova 9 modeli.
Huawei Nova 9 hem şirket tarafından doğrulanması hem de TENAA‘da görüntülenmesi nedeniyle artık ortaya çıkmasına çok az bir süre kaldığını düşündürüyor. Zaten gelen bilgiler de cihazın çok yakın bir tarihte tanıtılacağını işaret ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei Nova 9 ailesi 23 Eylül‘de tanıtılacak.
Tasarım olarak P50 modellerine benzeyen Huawei Nova 9 ailesi, yaklaşık 3 hafta sonra tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ancak şimdiden cihazın orta segmente hitap edeceğini biliyoruz. Ayrıca ön tarafta OLED bir panel ve ekran altı parmak izi sensörü olacağı da biliniyor. Tabiki cihaz HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor ve kuvvetle muhtemel 5G destekliyor.
Huawei’nin yeni orta segment modelleri olan Huawei Nova 9 ailesi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. 23 Eylül’de tüm detayları ile karşımıza çıkacak olan Huawei Nova 9 modelleri bakalım ne gibi özelliklere sahip olacaklar. Şimdiden cihaz hakkında bilgi sahibi olmak için bir alt model olan Huawei Nova 8 Pro’ya da göz atmanızda fayda var. O cihazın özelliklerine de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Nova 8 Pro teknik özellikleri!
Ekran: 6.72 inç, OLED, FHD+
İşlemci: Kirin 985
RAM: 8GB
Depolama: 128GB / 256GB
Batarya: 4000mAh, 66W hızlı şarj destekli
Ön Kamera: 32MP + 16MP
Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
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