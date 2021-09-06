Realme Pad ile İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı!

Eylül ayı, şirketlerin yeni ürünlerini kullanıcılara tanıtması için oldukça uygun bir zaman ve Realme de bu şirketler arasında yer alıyor. Realme, 9 Eylül’de gerçekleştireceği lansman ile Realme 8i ve Realme 8s’i tanıtacak. Bununla birlikte bu lansmanda şirketin yeni Realme Pad’i de resmi olarak karşımıza çıkacak. Lansmana bu kadar az bir zaman kalmışken firma, yeni tableti ile ilgili bazı önemli ayrıntıları kullanıcılarla paylaştı.

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Realme Pad hakkında hangi detaylar ortaya çıktı?

Realme Pad, 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %82.5 olacak. Bununla birlikte daha önceki söylentilere göre tablet, Helio G80 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda mevcut. Realme’nin yeni tableti, ön ve arka tarafta 8 MP çözünürlüklü kamera ile gelecek. Tabletin kalınlığı ise 6.9 mm ile taşımaya oldukça uygun olacak. Cihaz, dört adet hoparlör, USB-C girişi, 7100 mAh batarya ve hızlı şarj özelliğine sahip. Realme Pad, arayüz tarafında ise Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı kullanacak. Tahminlere göre cihaz, 233$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

Realme, yeni akıllı telefonu GT Neo 2’yi yakında piyasaya sürecek!

Geçtiğimiz ay, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alan bir Realme cihaz, Geekbench’te ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın çeşitli renderlarını da haber kaynakları paylaştı. Şimdi ise firma, önceki söylentilerin bir kısmını resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu duyuruda cihazın yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Yakın zaman önce, RMX3370 kod adlı bir akıllı telefon TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu cihazın Realme GT Neo 2 olması muhtemel gözüküyor. Sızıntılarda cihazın 6.62 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile geleceği söyleniyordu. Ayrıca bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına da sahip olacak.

Realme GT Neo 2, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte TENAA sızıntıları doğru ise cihazın 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca henüz doğrulanmamış veriler, bu cihazın Realme GT Neo Gaming adı altında global pazara çıkacağını gösteriyor.