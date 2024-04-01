Xiaomi, Nisan ayında heyecanla beklenen yeni telefonu Redmi Turbo 3 modelinin piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu telefon, geçen yılın başarılı modeli Redmi Note 12 Turbo’nun ardılı olarak Snapdragon 8s Gen 3 motoruyla donatılmış olacak.

Redmi’nin Genel Müdürü Wang Teng Thomas, telefonun tasarımına dair ipuçlarını paylaşarak merakı daha da artırdı. Yayınladığı görüntüler, şık çerçevelerle dikkat çeken bir ekranın sinyalini veriyor. Thomas, bugün yaptığı açıklamada, Turbo 3’ün yeni on yılda Redmi serisinin başlangıç noktası olacağını vurguladı.

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Xiaomi, yeni on yıla yönelik hedeflerini belirleyerek şirketin ürün stratejisini gözden geçirdi. Bu doğrultuda, şirket yeni bir ürün matrisi oluşturdu:

K serisi: Tamamen üst düzey bir amiral gemisine dönüşen teknolojik performansla öne çıkan bir amiral gemisi olarak konumlandırıldı.

Turbo serisi: Orta menzilli performans standardını yeniden tanımlayacak yeni nesil bir performans amiral gemisi olarak belirlendi.

Note serisi: Amiral gemisi deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir orta sınıf deneyim karşılaştırması olarak yer aldı.

Number serisi: Yüksek kaliteli giriş seviyesi telefonları sunarak endüstri deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefledi.