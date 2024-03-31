Xiaomi 14 Ultra akıllı telefonların bağlantı hızında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Çinli telekomünikasyon şirketleri, mobil ağlarda önemli bir değişime liderlik ederek 5G’den 6G’ye geçişte önemli bir adım atıyor. Bu değişim, en son 5.5G (5G-A) teknolojisinin tanıtılmasıyla gerçekleşti ve Xiaomi 14 Ultra gibi akıllı telefonlar artık bu teknolojiyi kullanıcılarına tam kapasite sunabiliyor.

Xiaomi 14 Ultra 5.5G Ağlarındaki Bağlantı Hızı ile Şov Yaptı: 5 Gbps Hıza Çıktı

Xiaomi 14 Ultra, Çin’de ticari olarak sunulan 5.5G özelliği ile mobil veri hızında çığır açıyor. China Telecom ile işbirliği yapan birkaç Çinli akıllı telefon üreticisi, bu teknolojiye geçerek önemli bir adım attı. Vivo X100 Pro ve OPPO Find X7 serisi de Nisan 2024’ten itibaren 5.5G (5G-A) özelliğine sahip olacak.

China Mobile’ın yaptığı testler, Xiaomi 14 Ultra’nın 5.5G ağıyla 5132 Mbps’ye kadar hızlara ulaştığını gösterdi. 5G’ye kıyasla, 5.5G teknolojisi ağ kapasitesinde yaklaşık on kat artış sağlayarak hız, gecikme, bağlantı ölçeklenebilirliği ve enerji verimliliği açısından önemli bir gelişme sunuyor. Xiaomi 14 Ultra burada hız konusunda resmen rekortmen oldu.

Xiaomi cephesinin yeni amiral gemisi akıllı telefonun 5 Gbps mobil ağ hızı etkileyici olsa da, 5.5G (5G-A) teknolojisinin potansiyeli daha da genişliyor. Bu teknolojiden beklentileri, 10 Gigabit downlink ve 1 Gigabit uplink hızının yanı sıra milisaniye düzeyinde gecikme sunmasıyla oldukça yüksek.

Ancak, 5.5G teknolojisinin belirli telefon modellerinde test edilmesi ve şu anda sınırlı sayıda şehirde kullanılması, yaygın olarak benimsenmesinin biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Ancak, bu olağanüstü hız artışlarını deneyimlemek, 6G’ye geçişten önce bile heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Son zamanlarda Türkiye’nin de direkt olarak 5G’yi pas geçeceği ve 5.5G’yi kullanmaya başlayacağı konuşuluyor. Ülkemizde de satışta olan Xiaomi 14 Ultra, eğer 5.5G Türkiye‘ye gelirse bu teknolojiden tam anlamıyla yararlanabilen modeller arasına adını yazdırmış olacak.,

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce başka telefonlar da benzer mobil ağ hızlarına çıkabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!