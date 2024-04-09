Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 3 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Turbo 3 pahalı olacak. Detaylara bakalım.

Redmi Turbo 3 pahalı olacak

Birçok kişi Redmi Turbo 3’ün uygun fiyatlı bir Redmi olacağını düşünüyordu. Ancak Redmi Turbo 3 pahalı olacak. Bunun temel sebebini Redmi’nin Genel Müdürü Wang Teng yakın zamanda Weibo’da yaptığı bir gönderide açıkladı. Teng, Redmi Turbo 3’ün içerisinde kullanılan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinin maliyetli bir yonga seti olduğunu vurgulayarak akıllı telefonun 300 doların üzerinde bir fiyatı olacağını söyledi.

Bir önceki nesil: Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Turbo, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor.

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Redmi Note 12 Turbo kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Redmi Note 12 Turbo üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.