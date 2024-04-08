GTA 5‘in hala göz alıcı bir oyun deneyimi sunması, mod geliştiricilerin sınırları zorlayan çalışmaları sayesinde devam ediyor. 2013 yılında PC platformunda piyasaya sürülmesine rağmen, bu efsanevi oyun, modifikasyonların yardımıyla sürekli olarak yenileniyor ve güncelleniyor. Son zamanlarda paylaşılan 8K çözünürlüklü video, Grand Theft Auto V’in, ışın izleme modu ve Rewrite V gibi görsel efektler sunan modlarla nasıl dönüştürüldüğünü gösteriyor. Bu modlar, oyuna modern bir görünüm kazandırarak, adeta 2013 yılında değil de bugün piyasaya sürülmüş gibi hissettiriyor.

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Bununla birlikte, Grand Theft Auto hayranlarının merakla beklediği GTA 6 hakkında da bazı gelişmeler var. Geçen yıl yayınlanan son derece etkileyici fragman, GTA 6’nın ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını bir kez daha kanıtladı. Ancak, oyunun nihai çıkış tarihi hala netlik kazanmış değil. Jason Schreier gibi güvenilir kaynaklara göre, GTA 6’nın duyurulan 2025 çıkış penceresinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan, bazı endişeler olası bir gecikmeyle ilgili olsa da, şimdilik oyunun planlandığı şekilde ilerlediği görünüyor.

İçindekiler GTA 5 8K çözünürlükte GTA 6 gibi görünüyor

GTA 5 8K çözünürlükte GTA 6 gibi görünüyor

Grand Theft Auto V’in hala bu kadar büyük bir ilgiyle karşılanması ve mod geliştiricilerin sürekli olarak yeni içerikler sunması, Rockstar Games’in popüler serisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Hayranlar, hem Grand Theft Auto V’de keyif almaya devam ediyorlar hem de gelecekteki heyecan verici GTA 6 macerasını beklemeye devam ediyorlar.