Apple, Mac kullanıcıları için yazılım tarafındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, macOS Tahoe 26.5 sürümünün kullanıma sunulmasından yaklaşık iki hafta sonra, geliştiriciler için macOS Tahoe 26.6 sürümünün ilk beta sürümünü test amaçlı paylaştı. Yaklaşan WWDC etkinliği öncesinde yayınlanan bu yeni macOS Tahoe güncellemesi, Mac bilgisayarlara ne gibi yenilikler getirecek? Peki macOS Tahoe 26.6 beta sürümü kullanıcılara neler sunuyor?

macOS Tahoe 26.6 beta güncellemesi kararlılığa odaklanıyor

Apple tarafından geliştiricilere sunulan macOS Tahoe 26.6 ilk beta sürümü, sistem genelindeki kararlılık ve performans iyileştirmelerini hedefliyor. Şirket, macOS 27 işletim sistemini önümüzdeki ay düzenlenecek olan WWDC geliştirici konferansında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu nedenle mühendislerin asıl odağının yeni nesil işletim sistemine kaydığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla mevcut sürüm olan macOS Tahoe 26.6 kapsamında büyük ve köklü yenilikler beklenmiyor. Güncellemenin daha çok arka plan optimizasyonları, güvenlik yamaları ve hata gidermelerine odaklanacağı tahmin ediliyor. Bu durum, günlük kullanımda Mac bilgisayarların çok daha pürüzsüz çalışmasını sağlayacaktır.

Mac kullanıcıları için bu ara güncellemeler, özellikle günlük iş akışlarında kritik öneme sahip küçük hataların çözülmesi anlamına geliyor. WWDC öncesinde büyük yenilikler sonraki ana sürüme saklandığı için, bu sürümü kuracak kullanıcıların büyük görsel değişiklikler yerine sistem kararlılığında artış beklemesi daha sağlıklı olacaktır.

macOS Tahoe 26.6 beta nasıl yüklenir?

Yeni beta sürümünü deneyimlemek isteyen geliştiricilerin öncelikle ücretsiz bir Apple geliştirici hesabına sahip olması gerekiyor. Ardından Mac bilgisayarlarda Sistem Ayarları uygulamasına giriş yapıp Genel sekmesinden Yazılım Güncelleme bölümüne ilerlemek önem taşıyor. Burada “Beta Güncellemeleri” seçeneğini aktif hale getirerek güncellemeyi kolayca indirebilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın sunduğu yeni macOS Tahoe 26.6 sürümü sizce ne gibi performans artışları sağlayacak?