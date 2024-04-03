Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 3 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Turbo 3 Geekbench testinde görüldü. Detaylara bakalım.

Redmi Turbo 3 Geekbench testi

Redmi Turbo 3 Geekbench testinde görüldü. Redmi Turbo 3 Geekbench testinde tekli çekirdekten 1981, çoklu çekirdekten ise 5526 puan aldı. Redmi Turbo 3 Geekbench testi sayesinde akıllı telefonun 16 GB RAM’e sahip olacağını da öğrendik.

Bir önceki nesil: Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Turbo, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor.

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Redmi Note 12 Turbo kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Redmi Note 12 Turbo üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.