Apple AirPods kablosuz kulaklık serisinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Analist Jeff Pu’nun raporuna göre, şirketin daha uygun fiyatlı bir model çıkarmayı hedeflediği ve üretimin Foxconn’un bir yan kuruluşu tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu değişikliklerin, Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önceki tahminleriyle örtüştüğü görülüyor.

İçindekiler Apple AirPods Serisi İçin 2024 Yılında Büyük Değişiklikler Bekleniyor

Apple AirPods Serisi İçin 2024 Yılında Büyük Değişiklikler Bekleniyor

Gurman’ın önceki tahminlerine göre, standart Apple AirPods’un iki güncellenmiş versiyonu Eylül veya Ekim ayında piyasaya sürülecek. Bu yeni modellerin kod adlarının B768E ve B768M olduğu ve birincisinin ‘giriş’, ikincisinin ise ‘orta seviye’ olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Gurman, güncellenmiş modellerin daha iyi uyum için tasarım iyileştirmeleri, geliştirilmiş ses kalitesi ve USB-C özellikli bir şarj kutusu içereceğini açıkladı. Ayrıca, daha üst düzey modellerin, aktif gürültü engelleme (ANC) ve şarj kutusunda bir hoparlör gibi özelliklere sahip olabileceği belirtiliyor.

Pu’nun raporuna göre, bütçe odaklı modelin Gurman’ın öngördüğü giriş seviyesi 4. nesil Apple AirPods ile uyumlu olup olmayacağı belirsiz. Ancak, Apple’ın ses serisine daha erişilebilir bir fiyat noktasının eklenmesi bekleniyor. Gurman ayrıca, AirPods 4’ün seri üretimine Mayıs ayında başlanacağını ve muhtemelen iPhone 16 serisi ile birlikte piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Bununla birlikte, 2024’ün son çeyreğinde AirPods Max için bir güncelleme yapılacağına dair söylentiler de var. Gurman’ın belirttiğine göre, güncelleme USB-C şarj bağlantı noktasını ve yeni renk seçeneklerini içerecek. Ancak, beklentiler küçük değişikliklere işaret ediyor ve mevcut renk seçenekleri arasında Yeşil, Pembe, Gümüş, Gök Mavisi ve Uzay Grisi bulunuyor.

Bizler de Apple AirPods serisinin nereye gideceğini merak ediyoruz. Büyük ihtimalle ucuz AirPods Türkiye’de çok ucuz olmayacak ama yine de uygun bir alternatif olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ucuz AirPods gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!