Redmi Pro 2 gizlenebilir kamerayla gelecek!

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi Pro 2 Snapdragon 855 işlemcisiyle ve gizlenebilir ön kamerayla gelebilir.

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Redmi Pro 2 özellikleri

Bu yeni telefon Redmi‘nin sahip olduğu mütevazı özelliklere sahip uygun fiyatlı ürünler üreten marka algısını yıkacak gibi gözüküyor. Weibo sitesinin sızdırdığı bilgilere göre cihaz, gizlenebilir selfie kamerasına sahip olduğu için çentiksiz bir ekranla gelecek. Akıllı telefon gücünü ise amiral gemisi telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor.

Telefon Redmi Note 7 modelinde olduğu gibi 48 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Cihaz sızıntılara göre aynı zamanda üçlü kamera kurulumuyla gelen ilk Redmi modeli olma özelliğini de taşıyacak. Ekrandan parmak izi okuma teknolojisinin kullanılması beklenen telefonun fiyatının Mi 9‘un altında konumlandırılması bekleniyor.