Samsung Galaxy Note 10 hakkında her şey

Samsung Galaxy Note 10, şirketin önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni akıllı telefonu olacak. Kısa bir süre önce Galaxy S10 ailesiyle olumlu geri dönüşler alan şirket, odağını şimdi de Galaxy Note 10’a çevirdi.

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Samsung Galaxy Note 10 iki farklı modelle gelebilir

The Bell’e göre Samsung, standart Galaxy Note 10 ve sınırlı coğrafyada satışa çıkacak olan daha küçük bir Note 10 çıkartmayı düşünüyor. Siteye göre, daha küçük olan cihazın yalnızca bazı Avrupa pazarlarında satılabileceği öngörülüyor. Samsung’un Note kadrosunu gelecekte daha da genişletebileceğini vurgulanmakta.

Samsung Electronics, kısa süre önce parça endüstrisinden, ayrı ayrı Note 10 ve Note 10e için parça istediğini açıkladı. Nihai parçaların seri üretiminin, genellikle çıkış tarihinden 2-3 ay önce belli olacağını unutmamak gerekir.

Samsung küçük model amiral gemisi telefonları önemsiyor

Samsung Electronics yetkilileri, “Galaxy Note 10 kompakt modelinin piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, “Piyasaya sürülecek ürünler hakkında bilgi vermek zor. Galaxy S10e, Avrupa’da sonsuz ekran ve küçük model için çok fazla talep olan amiral gemisi modeli, hiçbir zaman göz ardı edilmeyen bir üründür. ” dedi.

Galaxy S10e modeli küçük bir ürün olmasına rağmen, orta ve düşük fiyatlı akıllı telefonlardan ziyade amiral gemisi modelinin en çok dikkat çeken parçası olmuştur. Galaxy Note 10 küçük modelinin de bu yönelimden faydalanması bekleniyor. Samsung Electronics Singapore’un başkanı Eugene Goh, “Galaxy Note serisinin gücünü büyüklüğünden alıyor, Galaxy Note 10 küçük modelinin yalnızca ürüne olan talebin yüksek olduğu Avrupa’da satılması bekleniyor.”

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Note 10 neler sunacak?

Galaxy Note 10: 1440 x 2960 piksel ekran çözünürlüğü ile birlikte Dinamik AMOLED ekran , 6,75 inç ekrana sahip ve Android Pie işletim sistemi ile gelecek. Cihaz 8 çekirdekli (2,7 GHz, Dört çekirdekli) + (1.7 GHz, Dört Çekirdekli, Cortex A55) işlemci 6-8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Pilin kapasitesinin 4100 mAh olacağı iddia ediliyor.

Note 10 hakkında gelen bilgiler arasında, S Pen’ in içinde kamera olabileceği söyleniyor. Bunun için patent başvurusu olmasına rağmen şimdilik çıkması zor görünüyor. Basına sızdırılan şemalarda, Samsung S Pen’ e kamera, lens ve görüntü algılayıcı yerleştirilen bir çizim görülmekte. S Pen’ in yetenekleri ile tercih sebebi olan Note serisi, içine kamera koyma fikri bile, birçok teknoloji sevenleri heyecanlandıracaktır.