Galaxy S26 Ultra hakkında merak edilen sorular artmaya başladı. Samsung’un yeni amiral gemisi gerçekten de beklenildiği kadar farklı olacak mı? Peki S26 Ultra tasarımı bugüne kadar gördüğümüz serilerden nasıl ayrılacak? Türkiye’de kullanıcılar bu yeni modeli beklerken, ortaya çıkan sızıntılar kafalarda birçok yeni soru işareti bırakıyor.

Galaxy S26 Ultra kılıfı ortaya çıktı! İşte tasarımı

Galaxy S26 Ultra ile ilgili son sızıntılar, cihazın kasasını gösteren görsellerden geliyor. Bu görsellerin, aksesuar üreticilerine verilen ölçüler doğrultusunda hazırlandığı iddia ediliyor. Tasarımdaki en dikkat çekici değişiklik, kamera bölümünde kendini gösteriyor.

Daha önce ayrı lens çıkıntılarıyla gördüğümüz serinin aksine, bu kez oval bir ada tasarımı karşımıza çıkıyor. Bu yenilik, S26 Ultra tasarımı için kullanıcıların beklentilerini yükseltmiş durumda. Söylentilere göre Galaxy S26 Ultra’nın kamera adası, selefi olan S25 Ultra’ya kıyasla neredeyse iki kat daha kalın olacak. Bunun nedeni cihazın gövdesinin incelmesi olabilir ya da daha güçlü bir ana kamera sensörünün ekleneceğine işaret ediyor olabilir.

Eğer gerçekten yeni ve daha geniş bir diyafram açıklığı gelirse, özellikle düşük ışık performansında ciddi bir fark yaratabilir. Bu tür bir yenilik Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının da ilgisini çekecek gibi görünüyor. Galaxy S26 Ultra telefoto kamera konusunda ise pek de sevindirici haberler gelmedi. Son söylentiler, 5x telefoto kameranın aynı kalacağını, hatta diğer telefoto lensin bir adım geriye gidebileceğini belirtiyor.

Bu durumda kullanıcıların gözü, ultra geniş açılı sensörde yapılacak yeniliklere çevrilmiş durumda. Yine de Galaxy S26 Ultra tasarımı ve kamera adasının büyüklüğü, güçlü bir sensör için umutları canlı tutuyor. Samsung’un tasarım çizgisini bu kadar belirgin biçimde değiştirmesi, S26 Ultra rakiplerinden ayrıştırabilir.

Özellikle Apple’ın iPhone 17 serisinde yaptığı yeniliklerin ardından, Samsung’un kamera tarafında vereceği yanıt büyük önem taşıyor. Türkiye pazarında kullanıcılar genellikle kamera kalitesine ve hızlı yazılım güncellemelerine önem verdiğinden, bu modelin satış performansı doğrudan bu unsurlara bağlı olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra yeni tasarımını ve kamera adasındaki değişiklikleri yeterli buluyor musunuz?