Tablet pazarına Redmi Pad ile giren Redmi bir süredir bu tabletin yeni nesli olacak olan Redmi Pad SE üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Pad SE’nin tasarımı özellikleri ve renkleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Tasarım tarafında bizleri Redmi Pad ile benzer bir tasarım karşılıyor. Tablet üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek:

Gri

Yeşil

Pembe

Tablet 11 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Bunların haricinde tablet 400 nit tepe parlaklığa ve 207 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak.

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Redmi Pad SE kaputun altında 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 680 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Bu yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 8000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Önceki Nesil: Redmi Pad

Redmi Pad, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip.

Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.