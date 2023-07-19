Realme bir süredir tablet pazarına girmeye çalışıyordu. Bu bağlamda başta Realme Pad olmak üzere dört farklı tabletini piyasaya süren Realme, bugün Realme Pad 2 isimli yeni tabletini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

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Realme Pad 2, 2000×1200 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 450 nite kadar parlaklığı ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 120 hz ekran yenileme hızının haricinde tablet 40 hz/ 60 hz/ 120 hz ekran yenikeme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. 11.5 inç büyüklüğündeki bu ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Realme Pad 2 kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Bu yonga setine iki farklı RAM ve depolama konfigrasyonu eşlik ediyor:

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

MediaTek Helio G99 yonga seti 33W kablolu şarj hızına sahip 8360 mAh büyüklüğünde bir pilden güç alıyor. Kamera tarafında ise tablet biri ön biri arka olmak üzere iki farklı kameraya ev sahipliği yapıyor. Hem ön tarafta hem de arka tarafta 8 MP çözünürlüğünde kamera lensleri bulunuyor.

Tablet daha bugün tanıtıldı. İlerleyen zamanlarda küresel pazarda da satışa sunulacak. Realme Pad 2’nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise halen merak konusu.