Son raporlara göre, Redmi’nin şu anda yeni bir tablet geliştirdiği EEC sertifikasyon veritabanında ortaya çıktı. Listeleme, tabletin adını veya teknik özelliklerini belirtmese de, genel olarak bu cihazın Redmi Pad 2 olması bekleniyor. Güvenilir bir kaynak olan Kacper Skrzypek’in tweetine göre, yaklaşan Redmi Pad 2’nin Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor. Bu da, önceki Redmi Pad modelinde bulunan Helio G99 SOC’den bir geçiş olduğunu gösteriyor.

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Snapdragon 680 yonga setinin kullanılması, önceki modele kıyasla genel performansta potansiyel bir düşüş olduğunu gösterir. Helio G99 SOC, ortalama olarak %16 daha iyi bir GPU performansı sunar ve AnTuTu karşılaştırmalarında Snapdragon 680’den yaklaşık %35 daha iyi performans sergiliyor.

Redmi Pad 2’nin fiyatlandırma stratejisi, performans dengelemesinin bazı tüketiciler için maliyeti haklı çıkarmayabileceği için, önceki modele kıyasla yükseltmeye değer olup olmadığını belirlemede önemli bir faktör olacaktır. Markanın bu tableti pazarda nasıl konumlandıracağını ve fiyatlandıracağını görmek ilgi çekici olabilir.

Redmi Pad 2’nin ekranının, 10.95 inç boyutunda ve 1200×1920 piksel çözünürlüğünde bir LCD panele sahip olacağı söyleniyor. Özellikle, ekranın pürüzsüz bir görsel deneyim sağlamak için 90Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Kamera yetenekleri açısından, Redmi Pad 2’nin arka tarafında 8 megapiksel birincil kameraya sahip olacağı ve iyi görüntü kalitesi sağlayacağı söyleniyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ise 5 megapiksel ön kameranın bulunması bekleniyor.

Tabletin, kutudan çıkar çıkmaz Xiaomi’nin MIUI 14 arayüzüyle birlikte Android 13 işletim sistemiyle piyasaya sürülmesi ve kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip bir yazılım deneyimi sunmacağı da iddialar arasında yer alıyor.