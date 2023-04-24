Vivo birkaç gün önce ana vatanı Çin’de, katlanabilir telefonları olan Vivo X Fold 2 ve X Flip 2 ile birlikte, Vivo Pad 2 olarak adlandırılan yeni tabletini de piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, geçen yıl piyasaya sürülen Vivo Pad’in halefi olan cihaz, sunduğu güçlü özellikler ile çok dikkat çekmişti. Firmanın yeni tableti sonunda bütçe dostu fiyatıyla Çin’de raflardaki yerini aldı!

Vivo Pad 2 iPad Air’a Gözdağı Veriyor!

Yeni duyurulan Vivo Pad 2 artık Çin pazarında satın alınabiliyor. Cihaz, yaklaşık 348 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla ve dört farklı bellek/depolama konfigürasyonuyla geliyor.

8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip başlangıç modelinin fiyatı yaklaşık 348 dolar iken, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 406 dolar olarak belirlenmiş. 12GB RAM ve 128GB depolama modeli 449 dolar ve 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip en üst seviye model ise 492 dolarlık fiyatla satışa sunulmuş.

Teknik özelliklere gelince, Vivo Pad 2, 2.8K piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 12.1 inçlik LCD ekrana sahip. Bu ekran HDR10 desteği ve 600 nit tepe parlaklık sunuyor. Bu ekran kullanıcılara kağıt üzerine kalemle yazarken yaşadıklarına benzer bir dokunsal geri bildirim sağlayan, Vivo’nun kendi geliştirdiği bir yazma motoruna sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Cihaz gücünü 12GB’a varan LPDDR5 RAM ve 512GB’a varan UFS 3.1 depolama alanı ile birlikte bir MediaTek Dimensity 9000 işlemcisinden alıyor. Dört adet hoparlör ve 6W’a kadar ses çıkışı üreten iki tweeter’a sahip ses sistemiyle içerik tüketimi deneyiminde de Vivo Pad 2 rakiplerini ağlatıyor.

Kamera bölümünde, 13 megapiksel birincil kamera sensörü ve bir LED flaş ünitesiyle eşleştirilmiş 2 megapiksel makro lens bulunurken, ön tarafta selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 8 megapiksellik bir kamera var.

Üzerinde OriginOS 3 özel kullanıcı arayüzü bulunan model, kutudan çıktığı gibi Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor. Cihaz, 44W hızlı şarj desteğine sahip 10.000mAh boyutlu devasa bir pil ile güçlendirilmiş.

Vivo Pad 2, iPad Air ve iPad Pro gibi modellere taş çıkartan bir cihaz olmuş. Fiyat konusunda da rakiplerini ağlatan cihazı ülkemiz topraklarında görmek isteriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni tableti başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!