Samsung markasının orta segmente konumlandırdığı yeni telefonu Galaxy A26 modelini bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise hem PUBG Mobile, hem de telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan e-Football 2024 oynuyoruz.

Samsung Galaxy A26 içerisindeki Exynos 1380 işlemcisini bu videoda test ediyoruz. Peki siz Samsung Galaxy A26 modelinin oyun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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