Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Türkiye lansmanı, yarın canlı yayınlanacak!
Redmi Note 9 ailesine ait ürünler birer birer gelmeye devam ediyor. Xiaomi Türkiye, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Redmi Note 9 ailesine ait akıllı cihazların lansmanını yarın (12 Haziran) saat 15:00’da yapacağını duyurdu. Etkinlik, şirketin Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarında aynı anda canlı yayınlanacak.
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Xiaomi, global çapta Note 9 ailesini Mayıs ayında tanıtmıştı. Merak uyandıran telefon serisinin yeni modelleri; Redmi Note 9, 9S, 9 Pro ve 9 Pro Max olmak üzere dört cihaz olarak açıklanmıştı.
Ülkemizde geçtiğimiz ay itibarıyla, Note 9S modelini canlı lansman ile tanıtan firma, şimdi de Redmi Note 9’un Türkiye satışı için hazırlanıyor.
Redmi Note 9’un teknik özellikleri!
Ekran: 6.53 inç, FHD+ IPS LCD ekran, 395 ppi (Corning Gorilla Glass 5)
Yonga seti: MediaTek Helio G85 (12nm)
Ekran kartı: Mali-G52 MC2
RAM/Dahili Bellek: 3GB/64GB, 4GB/128 GB
Parmak izi: Arka tarafta (fiziksel)
Şarj desteği: 18W hızlı şarj, 9W ters şarj
Renk seçenekleri: Orman Yeşili, Gece Yarısı Grisi, Kutup Beyazı
Redmi Note 9 kamera özellikleri
48MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF
8 MP, f/2.2, 118 derece (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), AF
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 1080p@30fps
Xiaomi Türkiye canlı yayın adresleri ve yayın tarihi!
Xiaomi Türkiye lansmanı “12 Haziran 2020 Cuma günü 15.00’da” sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Telefonun satışa çıkış tarihi ve fiyatı henüz firma tarafından açıklanmadı. Muhtemelen, canlı lansman esnasında tüm detaylara vâkıf oluruz.
Xiaomi Türkiye YouTube Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye Facebook Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye Twitter Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
Xiaomi Türkiye resmi sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/XiaomiTurkiye
https://www.facebook.com/XiaomiTurkey/
Akıllı Telefonlar
Oppo SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor!
Oppo, akıllı telefon şarj teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Firma yeni nesil SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor.
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SuperVOOC 3.0, 80W hızlı şarj desteği sunacak!
Oppo, hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre firma, SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Hali hazırda bir önceki nesilde 65W hızlı şarj desteği sunan firma, SuperVOOC 3.0 ile 80W değerinde hızlı şarj performansı amaçlıyor. Bu sayede şarj sürelerini minimuma indirmeyi amaçlayan firma iddialara göre, %0 düzeyinden tam kapasiteye pili, sadece 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor. Çinli internet sitesi Weibo’da ortaya çıkan diğer sızıntılara göre bu teknolojiyi 2021 yılından itibaren çıkacak amiral gemisi Oppo cihazlarında görebileceğiz.
An itibariyle, SuperVOOC 2.0 teknolojisini Ace 2, Find X2, Find X2 Pro ve Realme X50 Pro (aynı teknolojiyi SuperDart hızlı şarj adıyla kullanmakta) kullanıyor. Bu cihazlara sağlanan 65W hızlı şarj desteği ile akıllı telefon pazarında rakiplerine nazaran daha üstün performansa sahip olan firma, yeni teknolojisi ile de sınırları iyice zorlayacak gibi gözüküyor. 2021 yılında çıkacak amiral gemisi cihazlarda bu teknolojinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yine de 80W hızlı şarj desteği, tam olarak hangi serilerin yeni cihazlarında olacak bilinmiyor. Xiaomi’nin de 120W değerinde yeni adaptörler çıkaracağı konuşulurken, akıllı telefon dünyasında hızlı şarj konusu uzun bir süre daha gündemde yerini koruyacağa benziyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo S6, iki ayda 1 milyon adet satıldı!
Vivo, S6 modeli için çok kısa bir sürede yakalanması zor satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre cihaz, sadece iki ayda 1 milyon adet satış gerçekleştirdi.
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Koronavirüs, birçok sektörü etkilediği gibi akıllı telefon sektörünü olumsuz yönde etkilemiş durumda. Şirketler özellikle geçtiğimiz yıla göre telefon satışlarında istenilen rakamları yakalamakta zorlanıyorlar. IDC tarafından bildirilen verilere göre 2020’nin ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarındaki satışlar yıllık %11.7 seviyesine düştü. Bu düşüş ile birlikte yılın ilk çeyreğinde 275,8 milyon adet akıllı telefon satıldı.
Vivo, 2016 yılının başından bu yana 5G teknolojisinin araştırma ve geliştirmesi konusunda oldukça fazla bir yatırım yaptı. Şirket, Pekin merkezli bir 5G araştırma ve geliştirme merkezi kurdu. Yine aynı yıl Vivo, Uluslararası Mobil İletişim Standartları Örgütü’ne (3GGP) katıldı. Bu sayede 5G standardizasyon ve özelleştirme konularında aktif olarak rol aldı.
6,44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekranı bulunan Vivo S6, çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü 2.2 GHz Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga setinden alan telefon 5G desteğine de sahip. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen cihaz, 128 GB ve 256 GB dahili depolama sürümleri de bulunuyor.
Vivo S6 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.44 inç, 1080 x 2400 piksel FHD+ AMOLED
- İşlemci: Exynos 980 5G
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Dahili Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10
- Batarya: 4.500 mAh, 18 watt hızlı şarj desteği
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C
- Renkler: Siyah, mavi ve gradyan
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, dikkat çeken fiyatıyla resmen tanıtıldı!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki Redmi, giriş-orta sınıfta yer alan yeni akıllı telefon modeli Redmi 9’u duyurdu. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Redmi 9, kullanıcısı için sınıfına göre hiç de fena olmayan özellikler sunuyor!
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Redmi 9 tanıtıldı: Full HD+ ekran, dörtlü arka kamera, 5020 mAh batarya!
Tasarımı ve özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Redmi 9, genel olarak Redmi Note 8 Pro modeline oldukça benziyor. Plastik bir kasaya sahip olan telefon; siyah, yeşil ve yansımalı mor olmak üzere 3 renk seçeneği ile geliyor. Xiaomi’nin belirttiğine göre mor renk seçeneğinin arka kısmında özel bir kaplama yapılarak cam kaplamaya benzer bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca cihazın ön yüzü Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi 9, gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alıyor. 3/4 GB LPDDR4X RAM ve 32/64 GB eMMC 5.1 depolama ise performans tarafında yeterli bir çözüm sunuyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de dörtlü arka kamera kurulumu gibi görünüyor. 13 megapiksel çözünürlüklü f/2.2 ana sensöre 8 megapiksellik geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Damla çentik formundaki ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde tutuluyor ve geniş açı çekim modu ile destekleniyor.
5.020 mAh kapasiteli büyük bir bataryanın güç verdiği Redmi 9’da 18W kapasiteli hızlı şarj desteği de unutulmuyor. Bazı bölgelerde NFC destekli şekilde sunulacak telefonun işletim sistemi ise ilginç şekilde MIUI 11 arayüzlü Android 9 Pie sürümünde tutulmuş. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip sürümü 149 Euro fiyata sahip olan Redmi 9’un 4 GB RAM/64 GB depolamalı versiyonu ise 179 Euro’dan alıcı bulacak.