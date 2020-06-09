Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Türkiye lansman tarihi açıklandı!
Redmi Note 9 lansmanını Xiaomi Türkiye, bu cuma gerçekleştirecek. Lansman; Facebook, Twitter ve Youtube’da aynı anda canlı olarak yayınlanacak.
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Xiaomi global anlamda Note 9 ailesini mayıs ayında tanıtmıştı. İlgi toplayan telefon serisinin yeni modelleri; Redmi Note 9, 9S, 9 Pro ve 9 Pro Max olmak üzere dört cihaz olarak açıklanmıştı.
Ülkemizde geçtiğimiz ay itibarıyla, Note 9S modelini canlı lansmanla tanıtan şirket, şimdi de Redmi Note 9’un Türkiye satışı için hazırlıklara başladı.
Redmi Note 9’un teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.53 inç, FHD+ IPS LCD ekran, 395 ppi (Corning Gorilla Glass 5)
Yonga seti: MediaTek Helio G85 (12nm)
Ekran kartı: Mali-G52 MC2
RAM/Dahili Bellek: 3GB/64GB, 4GB/128 GB
Parmak izi: Güç tuşuna gömülü
Şarj desteği: 18W hızlı şarj, 9W ters şarj
Renk seçenekleri: Orman Yeşili, Gece Yarısı Grisi, Kutup Beyazı
Redmi Note 9 kamera özellikleri
48MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF
8 MP, f/2.2, 118 derece (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), AF
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 1080p@30fps
Xiaomi Türkiye lansmanı “12 Haziran 2020 Cuma günü 15.00’da” sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Telefonun satışa çıkış tarihi de muhtemelen yine sosyal medya kanalları üzerinden açıklanacak.
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Akıllı Telefonlar
Visionox, ekran altı kamera çalışmalarını tamamladı!
Visionox, Xiaomi‘nin Mi 10 ve Mi Note 10 gibi amiral gemileri için ekran üreten Çin‘deki büyük OLED ekran üreticilerinden biri. Bugün, Çin medyası şirketin ekran altı kameralarla ilgili çalışmalarını bitirdiğini ve seri üretime başlamaya hazır olduğunu açıkladı.
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Ekran altı kameralar kullanıcılara neler sunacak?
Ekran altı kamera teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Oppo, MWC Shanghai 2019 sırasında çerçeve ve çentiklerle ilgili sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini anlatmıştı. O zamanlarda bazı şirketler ekranların parlaklık ve renk farkının buna engel olacağını belirtmişti.
Visionox ise bunun daha yüksek şeffaflığa izin veren farklı bir organik film malzemesi ile sabitlenebileceğini iddia ediyor. Donanım olarak bu şekilde bir çözüm üretilse de bunun yazılım olarak da entegre çalışması gerekiyor. Şirket, parlaklık, renk gamı ve görüş açısı sorunlarını düzelten bir algoritmaya sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca 2019‘da Oppo’nun prototipinde görülen parlamayı kaldırıyor.
Çinli üretici bu önemli özelliği, çoğu patentli olan birçok teknolojinin birleşimi ile ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra şirket bu teknolojinin seri üretime geçmesi için de yeşil ışık yaktı. Piyasada bu tür ekranları görmeden önceki son adım, akıllı telefon üreticilerinin bu özelliği benimsemesi olabilir. Yıl sonuna kadar bazı demo cihazlarda bu teknolojiyi görmeyi bekliyoruz. 2021’in ilk çeyreğinde ise ilk resmi ürün lansmanında bu kameraları görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif rol oynamaya başladı ve yeni bir yol haritası çizdi. Markanın hedef pazarları ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri olsa da küresel çapta çok sayıda ülke bu markayala ilgileniyor. Dünya basını Motorola ile ilgili oldukça olumlu görüşlere sahip.
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Motorola One Fusion serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Bir Polonya web sitesinde Motorola One Fusion serisi ile ilgili bazı özelliklerin sızdırıldığı açıklandı. Serinin Plus ve taban model olmak üzere iki telefondan oluşacağı söyleniyor. One Fusion Plus, 6.53 inçlik 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta pop-up kamerası bulunacak fakat kamera çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Telefon Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alacak ve 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki modeli bulunacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ve batarya tarafında ise 5.000 mAh pili mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda bulunuyor.
One Fusion ise 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüklü bir ekran kullanacak. Cihaz Snapdragon 710 işlemcisi ve 3 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi ve 5.000 mAh pil kapasitesi bu cihazda korunmuş durumda. Plus modelde 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyorken taban modelde 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
OneUI 2.5 ile Samsung uygulamalarının içerisinde reklam görebiliriz
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Note 20 serisi ile birlikte göreceğimiz yeni versiyonda kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir durum olabilir.
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Samsung uygulamalarında reklam mı göreceğiz?
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firma, OneUI 2.5 için artık sona yaklaşırken, arayüzün Galaxy Note 20 serisi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yeni arayüzün çıkmasına bu kadar az bir süre kala ortaya atılan iddia ise kullanıcıların canını sıkabilir. TizenHelp isimli internet sitesinin ortaya attığı sızıntılara göre, yeni arayüz içerisinde Samsung, kendi uygulamalarına reklam yerleştirecek. OneUI 2.5 ile alakalı görsellerin de yer aldığı habere göre, uygulamaların yanı sıra kilit ekranında da reklam görmemiz olası. İddialara göre kilit ekranına yerleştirilecek reklamların süreleri olacak. Firma kilit ekranına YouTube platformunda görmeye alıştığımız süreli reklam yerleştirmeyi planlıyor. Hatta ve hatta reklam süresinin bitimine kadar kullanıcıların telefonu açamayacağı da konuşulmakta.
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan başvuru ile gündeme gelen bu konu görünüşe göre gerçekleşmek üzere. Henüz sistem sadece görsel üzerinden yorumlansa da, şimdiden olumsuz yorumlara neden olmakta. Ayrıca kilit ekranında yer alacak reklamların sadece Galaxy A ve M serisi için kullanılacağı da iddia ediliyor. Çinli firmalar ile rekabet etmek için böyle bir yol izlediği iddia edilen firma müşteri kaybetme riski ile de karşı karşıya kalabilir. Sonuçta dijital dünyada yer alan reklamlar, kullanıcıların pek sevdiği bir başlık değil ne yazık ki. OneUI 2.5 arayüzü ve Galaxy Note 20 serisini ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.