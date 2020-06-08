Xiaomi Mi Band 5, renk seçenekleriyle birlikte ortaya çıktı!

Xiaomi, 11 Haziran‘da Mi Band serisinin yeni üyesi Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğini tanıtacak. Bugün cihazın renk seçenekleri bir afişle yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilerde cihazın 1,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geleceği konuşuluyordu. Ayrıca global versiyonda mobil ödemeler için NFC, stres ve nefes takibi için SpO2 sensörü bulunacak.

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Xiaomi Mi Band 5 hangi renk seçenekleri ile gelecek?

Xiaomi, resmi Weibo sayfasında cihazın renk seçeneklerini duyurdu. Bu renk seçenekleri yeşil, kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere dört tane olacak. Renkleri gösteren bir poster de şirketin Weibo sayfasında yayınlandı. Cihazların gerçekten çok şık durduğunu söyleyebiliriz. Akıllı bileklikler tasarım açısından günümüzdeki model olan Mi Band 4‘e oldukça benziyor. Görsellerde dikkat çeken bir başka nokta ise ekranın alt kısmındaki ana düğmenin hala bulunuyor olması. Weibo sayfasındaki mesajda etkinliğin başlangıç saatinin yerel saate göre 14:00 olacağı da paylaşıldı.

Son zamanlarda ortaya atılan bir başka söylenti, Mi Band 5‘in telefonlar için farklı özelliklerinin bulunacağı yönünde. Bu özelliklerin en önde geleni, akıllı bileklik aracılığı ile telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilecek olmamız. Bu sayede uzaktan fotoğraf veya video çekimine başlayabileceğiz. Buna ek olarak yoga, eliptik araç, kapalı alanda yapılan rowing, bisiklet ve ip atlama olmak üzere beş farklı yeni egzersiz izleme modu gelmesi bekleniyor. Globalde bulunacak olan Amazon’un Alexa’sı ile birlikte bileklikler ilk kez akıllı asistan özelliği alacak.