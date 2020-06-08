Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5, renk seçenekleriyle birlikte ortaya çıktı!
Xiaomi, 11 Haziran‘da Mi Band serisinin yeni üyesi Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğini tanıtacak. Bugün cihazın renk seçenekleri bir afişle yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilerde cihazın 1,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geleceği konuşuluyordu. Ayrıca global versiyonda mobil ödemeler için NFC, stres ve nefes takibi için SpO2 sensörü bulunacak.
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Xiaomi Mi Band 5 hangi renk seçenekleri ile gelecek?
Xiaomi, resmi Weibo sayfasında cihazın renk seçeneklerini duyurdu. Bu renk seçenekleri yeşil, kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere dört tane olacak. Renkleri gösteren bir poster de şirketin Weibo sayfasında yayınlandı. Cihazların gerçekten çok şık durduğunu söyleyebiliriz. Akıllı bileklikler tasarım açısından günümüzdeki model olan Mi Band 4‘e oldukça benziyor. Görsellerde dikkat çeken bir başka nokta ise ekranın alt kısmındaki ana düğmenin hala bulunuyor olması. Weibo sayfasındaki mesajda etkinliğin başlangıç saatinin yerel saate göre 14:00 olacağı da paylaşıldı.
Son zamanlarda ortaya atılan bir başka söylenti, Mi Band 5‘in telefonlar için farklı özelliklerinin bulunacağı yönünde. Bu özelliklerin en önde geleni, akıllı bileklik aracılığı ile telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilecek olmamız. Bu sayede uzaktan fotoğraf veya video çekimine başlayabileceğiz. Buna ek olarak yoga, eliptik araç, kapalı alanda yapılan rowing, bisiklet ve ip atlama olmak üzere beş farklı yeni egzersiz izleme modu gelmesi bekleniyor. Globalde bulunacak olan Amazon’un Alexa’sı ile birlikte bileklikler ilk kez akıllı asistan özelliği alacak.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3, NBTC sertifikası aldı!
Samsung’un 5 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ve Fold 2 modellerinin yanında tanıtması beklenen Samsung Galaxy Watch 3, Tayland’ta NBTC sertifikası ile ortaya çıktı.
Taylandlı sertifika kurumunun internet sitesinde listelenen Galaxy Watch 3, daha önce ortaya çıkan 45 mm boyutlu modelinin yanında 41 mm boyutlu bir versiyon ile de kullanıcılara sunulacak. Cihazın 45 mm’lik versiyonda da olduğu gibi e-SIM teknolojisi ile LTE bağlantıları desteklenecek.
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Daha önce gerçekleşen sızıntılarda 45 mm boyutlu Samsung Galaxy Watch 3 modelinin dahili GPS ile geleceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihaz 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass DX koruma camı ekran paneli korunacak olan model, askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklılığa sahip olacak. Düşük enerji tüketimli Bluetooth ve 802.11 b/g/n Wi-Fi (yalnızca 2.4GHz) bağlatıları da modeller tarafından desteklenecek.
Giyilebilir Teknoloji
Hublot Big Bang e tanıtıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Hublot Big Bang e geçtiğimiz gün Hublot tarafından özellikleri belli oldu ve fiyatları açıklandı.
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Big Bang e tasarım tarafında neler sunuyor?
İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot, Big Bang serisine Android işletim sistemli iki yeni akıllı saat tanıttı. Big Bang e titanium ve Big Bang e black seramic isminde olan cihazlar diğer 42 mm kadranlı Big Bang serisi saatler ile aynı temel tasarıma sahiptirler. Ekran üzerlerinde çizilmeye dayanıklı kristal safir cam kapak bulunurken, ayrıca Hublot’un patentini elinde bulundurduğu tek tıklama ile çıkarma sistemi de saatlerde mevcuttur.
Donanımsal taraftan sundukları ve fiyatları!
Saatlerde 1.1 GHz hızında çalışan 1 GB ram, 8 gb bellek, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon Wear 3100 ve 390×390 piksel 1,21 inç Amoled ekran mevcut. Bu özelliklerin dışında Bluetooth 4.2 Le, 2.4 GHz Wi-fi 802.11n, Nfc ve 300 mAh batarya gibi özellikleri mevcut.
Fiyatlarına gelecek olursak Hublot Big Bang e Titanium 5200 dolar, Big Bang e Black seramic 5800 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar akıllı saatler için yüksek ancak lüks saatler için normal bir fiyat olarak görülüyor.
Aksesuar
Huami Amazfit Bip S tanıtıldı
Huami, yeni akıllı saati olan Amazfit BIP S modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni saati Apple Watch’a benzer tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin bir alt markası olan Huami, uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olarak tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde tanıtılan Amazfit Ares‘in ardından bugün de Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı.
Huami Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren “Huami-PAI” desteğini de entegre etmiş durumda.
1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı saat, 176×176 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S’in içinde 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. 2,5D Corning Gorilla Glass 3 koruma ile gelen saatin, Bluetooth 5.0 ve dahili GPS ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Kızıl Turuncu, Sıcak Pembe, Beyaz Kaya ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renkle satışa sunulacak olan Huami Amazfit Bip S, günlük kullanımda 15 gün, aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Son olarak söz konusu akıllı saat, 65 dolarlık bir etiket fiyatına sahip.
Huami Amazfit BIP S modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı
- Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)
- Konum: GPS + GLONASS
- Su Direnci: 5 ATM
- Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı
- Batarya: 200 mAh – 40 güne kadar kullanım imkanı
- Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm
- Ağırlık: 31 gram