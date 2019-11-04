Redmi Note 8T, 18W hızlı şarj desteğiyle gelecek!

Redmi Note 8T, giriş seviyesi akıllı telefon modelleri içerisinde en donanımlı oyuncu olma rolünü kapmaya geliyor olabilir. Bununla birlikte, netleşen ilk detaylar 18W hızlı şarjı desteklemesiyle ilgili oldu.

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Giriş seviyesi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Note 8T, bayrak gemisi modellere benzer özellikler ve epeyce güçlü bir donanıma sahip. Giriş ve orta seviye akıllı telefonlarda gördüklerimiz hakkında konuşmak gerekirse bu konuda öncelikli olarak yer alacak cihaz ailesi tabiki Redmi olur. Düşük fiyata yüksek performans ve kalite vadeden modeller üretmeyi hedefleyen Xiaomi’nin alt markası şimdiye kadar çok iyi iş başardı.

Markalardan gelen uygun fiyatlı modeller tüm piyasayı çevrelemiş hale gelmiş durumda ve bu durum sürecek. Tahmin edersiniz ki bu markalardan biri de Xiaomi. Redmi Note 8T ile geçen günlerde Taiwan NCC sertifikasını almıştı. İlk kez cihazı orada görme şansı elde etmiştik.

Öncesinde edindiğimiz bilgiler dahilinde diyebiliriz ki Redmi Note 8T 6.3 inç ekran 2340x1080p çözünürlüğe sahip olacak. Kasasının altında ise Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alacak. Ek olarak cihazın RAM kapasitelerinin 4GB ve 6GB olarak iki opsiyonlu olarak tercih edebilirsiniz.

Fotoğrafçılık tarafında ise, Redmi Note 8T’de dört kameralı bir kurulum modeli benimsenecek. Bunlar 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş + 2MP geniş + 2MP bokeh bulunuyor. Aynı zamanda, ön kamerada ise 13MP bir sensör tercih edilmiş. Böylece daha pürüzsüz fotoğraflar çekmeniz sağlanıyor.

Son olarak, bu telefonun pil kapasitesi toplamda 4.000mAh olacak. Artık günümüzde orta seviyede konumlandırılmış hemen hemen tüm cihazlarda bu tercihin yapıldığını görüyoruz. Son olarak en başta söylemiş olduğumuz 18W hızlı şarj desteğinin sertifikasyon merkezi tarafından onaylandığını tekrar belirtmiş olalım. 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A çıkış cihazdan alınabiliyor. Ayrıca çıkış gücünün haricinde NFC teknolojilerini de barındırdığını söylemek lazım.

Cihazın çıkış tarihi henüz net değil, Avrupa pazarındaki isimlendirmesi de mevcut değil. İlerleyen tarihlerde detaylar gelmeye devam edecek.