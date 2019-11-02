Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi (Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 8 kamera karşılaştırma
Xiaomi’nin en güncel ve en popüler iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8’in kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
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64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Redmi Note 8 arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Geniş, normal, 64 MP ve 48 MP modları ile makro modunu farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri için kanalımızda yayınlanan tüm videoları ilgili Oynatma Listesi’nde bulabilirsiniz.
Bu videoların bazıları ise şöyle:
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 vs Redmi Note 7 kamera karşılaştırma
Redmi Note 8 ile bir önceki versiyonu Redmi Note 7 kıyaslaması ile karşınızdayız. Videoda hem fotoğraf hem de video performans farklarını göreceksiniz.
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Geçtiğimiz dönemin en popüler fiyat/performans telefonlarından olan Redmi Note 7, artık yerini Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modeline bırakıyor. Özellikle ikili arka kamerasını dört adete çıkartarak makro modu da ekleyen Redmi Note 8’in bir önceki modelinden artılarını göreceğiz.
Farklı ışık koşullarında çekilen fotoğraf ve video kıyaslamamızı izlerken iyi seyirler dileriz…
Kamera Kıyaslama
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3
GCam özelinde yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride bazı telefonlara GCam nasıl kurulur, kurulum sonrası orijinal kamera yazılımı ile çekilen fotoğraflarla arasında ne gibi farklar var buna bakacağız. Serinin ilk konuğu ise Xiaomi Mi A3 modeli oldu.
Xiaomi Mi A3 GCam kurulumu
Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://hwp.to/2MmrPku
Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi A3, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu için root gerektirmiyor.
Xiaomi Mi A3 kamera özellikleri
48 MP’lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kamerada HDR ve yapay zeka desteği sunulurken, yaptığımız denemelerde kendi kamera yazılımı yerine GCam denediğimizde çok daha iyi sonuçlar aldık. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz.