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Sizin Yorumunuz

Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Ahmet Gökay Altay)

Yılın en konuşulan telefonu olan Redmi Note 8 Pro kullanıcısı olan Ahmet Gökay Altay, Sizin Yorumunuz serimizde de ilk Redmi Note 8 Pro kullanıcısı oldu.

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Fiyatı düşen ve Türkiye’deki en iyi fiyat/performans telefonlarından biri haline gelen Redmi Note 8 Pro hakkında Ahmet Gökay’ın düşünceleri ve cihazın artılarıyla eksilerini bu videoda görebilirsiniz.

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Redmi Note 5 Pro – Sizin Yorumunuz (Mim Fatih Fadıl)

2 Aralık 2019

Yazan:

Xiaomi Redmi Note 5 Pro - Sizin Yorumunuz (Mim Fatih Fadıl)

Xiaomi Redmi Note 5 Pro kullanıcısı olan Mim Fatih Fadıl, Hardware Plus ekranlarında Ersin ile beraber telefonu değerlendiriyor.

Sizin Yorumunuz serimize katılmak için tıklayın.

2018 yılının dikkat çeken telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun günümüz koşullarında nasıl performans sergilediğini bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)

27 Kasım 2019

Yazan:

Xiaomi Mi 9 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla Gökhan Üstün oldu. Bakalım Gökhan bey, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

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25 Kasım 2019

Yazan:

iPhone 11 Sizin Yorumunuz

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