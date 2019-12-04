Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Ahmet Gökay Altay)

Yılın en konuşulan telefonu olan Redmi Note 8 Pro kullanıcısı olan Ahmet Gökay Altay, Sizin Yorumunuz serimizde de ilk Redmi Note 8 Pro kullanıcısı oldu.

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Fiyatı düşen ve Türkiye’deki en iyi fiyat/performans telefonlarından biri haline gelen Redmi Note 8 Pro hakkında Ahmet Gökay’ın düşünceleri ve cihazın artılarıyla eksilerini bu videoda görebilirsiniz.

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