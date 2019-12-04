Sizin Yorumunuz
Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Ahmet Gökay Altay)
Yılın en konuşulan telefonu olan Redmi Note 8 Pro kullanıcısı olan Ahmet Gökay Altay, Sizin Yorumunuz serimizde de ilk Redmi Note 8 Pro kullanıcısı oldu.
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Fiyatı düşen ve Türkiye’deki en iyi fiyat/performans telefonlarından biri haline gelen Redmi Note 8 Pro hakkında Ahmet Gökay’ın düşünceleri ve cihazın artılarıyla eksilerini bu videoda görebilirsiniz.
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Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi Note 5 Pro – Sizin Yorumunuz (Mim Fatih Fadıl)
Xiaomi Redmi Note 5 Pro kullanıcısı olan Mim Fatih Fadıl, Hardware Plus ekranlarında Ersin ile beraber telefonu değerlendiriyor.
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2018 yılının dikkat çeken telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun günümüz koşullarında nasıl performans sergilediğini bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla Gökhan Üstün oldu. Bakalım Gökhan bey, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?