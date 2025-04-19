Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilere ulaşan A101 teknoloji ürünleri, yine teknoloji severlerin heyecanla beklediği fırsatlarla dolu. Peki, 24 Nisan itibarıyla mağazalarda ve online platformlarda satışa sunulacak A101 teknoloji ürünleri neler, özellikleri ve fiyatı ne?

A101 Ekstra Teknoloji Ürünleri Neler? (24 Nisan) İşte A101 Teknoloji Ürünleri Sayfası!

Volta EV1 Elektrikli Araç

Bu hafta A101 teknoloji ürünleri arasında en dikkat çekici ürün, kuşkusuz Volta’nın EV1 modeli. Şehir içi kullanım için ideal olan bu kompakt elektrikli araç, 45 km/s maksimum hıza ve yaklaşık 63 km menzil kapasitesine sahip. Bluetooth destekli 4.7 inç TFT ekranı, iki hoparlörlü ses sistemi ve sunroof gibi özellikleriyle, günlük şehir hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. 229.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan araç, geçen yıla göre yaklaşık 60 bin TL’lik bir fiyat artışı yaşamış olmasıyla da dikkat çekiyor.

OPPO A60 8GB Akıllı Telefon

Günlük kullanımda güçlü performans arayanlar için A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan OPPO A60, 8GB RAM ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Geniş ekranı ve uzun pil ömrü ile hem iş hem de eğlence için ideal bir seçenek sunuyor. Ürünün fiyatı ise 8.499 TL.

TP-Link Tapo C200 Güvenlik Kamerası

Evini uzaktan kontrol etmek isteyenler için A101 teknoloji ürünleri arasında bulunan TP-Link Tapo C200, 360 derece dönebilen yapısı ve gece görüşü ile fark yaratıyor. Akıllı uygulama desteği sayesinde uzaktan erişim imkânı sunan bu model, 749 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunuluyor.

Toshiba 65″ Ultra HD Android TV

Büyük ekran deneyimi arayanlar için A101 teknoloji ürünleri listesinde bulunan Toshiba 65″ Ultra HD Android TV, 4K çözünürlük ve akıllı TV özellikleriyle evde sinema keyfini yeniden tanımlıyor. Fiyatı 19.999 TL olarak belirlenmiş.

Reeder S23 Pro Max Akıllı Telefon

Ekonomik fiyatlı akıllı telefon arayanlara hitap eden A101 teknoloji ürünleri arasında Reeder S23 Pro Max modeli de bulunuyor. Yüksek pil kapasitesi ve geniş ekranıyla öne çıkan bu model 6.999 TL fiyat etiketiyle geliyor.

SEG CM 580 5 Kg Çamaşır Makinesi

Ev ekonomisine önem verenler için A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan SEG CM 580 çamaşır makinesi, 5 kg yıkama kapasitesi ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Enerji tasarruflu yapısı ile dikkat çeken ürünün fiyatı 6.499 TL.

Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı

Ofisler ve küçük mutfaklar için ideal çözümler arayanlar, A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Kompakt yapısı ve enerji tasarruflu sistemiyle bu model 3.999 TL‘den satışta.

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Bu haftaki A101 teknoloji ürünleri kampanyasında ayrıca farklı segmentlerde akıllı televizyonlar, elektrikli ev aletleri ve daha birçok yenilikçi ürün de bulunuyor. Sınırlı sayıdaki stoklar ve uygun fiyat avantajı ile teknoloji tutkunları için 24 Nisan tarihi oldukça hareketli geçecek.

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