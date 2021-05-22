Redmi Note 8 2021 modelinin tasarımına ait detaylar ortaya çıktı!

Redmi Note 8 2021 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firma 2019 yılında çıkan akıllı telefonun satış performansından oldukça memnundu. Bununla birlikte cihazın elde ettiği ilgiyi kullanmak isteyen teknoloji devi, cihazı yenilemeye karar verdi. Bu yıl piyasa çıkacak akıllı telefon ile alakalı firma yeni bir poster yayımladı. Akıllı telefonu duyuran Çinli firma, cihazın ilk görüntüsünü de paylaştı. Ön yüzü görünen akıllı telefon 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzer bir tasarım anlayışı ile geliyor.

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Redmi Note 8 2021 damla çentikli ekran ile geliyor!

Akıllı telefon dünyasında her zaman sıfırdan tasarlanan modeller piyasaya çıkmıyor. Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri bazen, eski telefonlarını içerisinde bulundukları yıla göre yeniden düzenlemeyi tercih ediyorlar. Özellikle başarılı satış rakamlarına ulaşan modeller için yapılan bu tercih, genelde orta ve giriş seviyede kullanıcılarını karşılıyor. Aynı başarıyı sağlamak isteyen firmalar, aynı zamanda daha önceden başarılı olmuş bir modelin oluşturduğu güven ortamını da kullanmak istiyorlar. Bu firmalar arasına Xiaomi‘nin alt kuruluşu olan Redmi de dahil oldu. Firma 2019 yılında çıkardığı Redmi Note 8 modelini 2021‘e uyarlıyor. 2019 yılında çıkan cihaz 25 milyonluk birim satış sayısını geride bıraktı. Bununla birlikte rakamlardan memnun olan Redmi, 2021 modeli ile birlikte yarışta tekrardan öne çıkmak istiyor. 2019 model için kutlama mesajı yayınlayan akıllı telefon üreticisi, 2021 uyarlaması için de ilk sinyalleri vermişti. Bu mesajın ardından firma cihaz ile alakalı bir de poster paylaşımı yaptı.

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Paylaşılan poster ile birlikte cihazın tasarım detayına dair ilk izlenimler de ortaya çıktı. Ön yüzü poster sayesinde ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 modele göre büyük bir farklılığa sahip olmayacak. Redmi Note 8 2021 damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyutu ne yazık ki kesinleşmedi. Bununla birlikte akıllı telefonun tıpkı 2019 sürümünde olduğu gibi minimum 6.3 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Damla çentikli tasarımın yanı sıra akıllı telefonun alt çerçevesinde Redmi yazısı yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere 2019 versiyonunda da aynı yazı yer alıyordu. Ayrıca akıllı telefonun arka kapak tasarımı henüz ortaya çıkmadı. İlk gelen bilgilere göre firma, 2019 yılında çıkan modelden daha farklı bir arka kapak tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Özellikle kulaklık girişi ve USB-C girişlerinin yer almasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun teknik özellikleri ile alakalı da bazı iddialar ortaya çıktı.

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Redmi Note 8 2021 Helio G85 SoC ile gelebilir!

Redmi Note 8 2021 modelinin teknik özellikleri ile alakalı bazı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde FCC platformundan bazı sertifikalar aldı. Bununla birlikte listeleme sayesinde akıllı telefonun kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Redmi Note 8 2021 modeli MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon Helio G85 yonga setinden gücünü alacak. 2019 yılında piyasaya çıkan model ilse Snapdragon 665 kullanıyordu. Özellikle 5G’nin yaygınlaştığı şu günlerde firmanın neden 4G’de ısrar ettiği ise henüz belli olmadı. Zira artık giriş seviye modellerde dahi 5G’yi görmek mümkün. İşlemcinin dışında akıllı telefon 4 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. 2019 sürümünde 3/4/6 GB RAM seçenekleri yer alıyordu. İlerleyen dönemlerde RAM konusunda daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca akıllı telefon 64/128 GB depolama alanına sahip olacak gibi gözüküyor. Firma artık depolama alanında 32 GB‘ı kullanmayacak gibi duruyor. Kamera özellikleri belli olmayan akıllı telefon bünyesinde toplamda beş adet kameraya yer verebilir.

Ancak kamera özellikleri bilinmeyen akıllı telefon, toplamda beş adet kameraya sahip olacak. Bununla birlikte cihazın batarya kapasitesi FCC sayesinde belli oldu. Akıllı telefon 2019 modelde olduğu gibi 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 22.5 W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. İçerisinde bulunduğumuz yılda çıkacak akıllı telefonun, kesin tanıtım tarihi belli değil. Ancak iddialara göre çok da uzun bir süre beklemeyeceğiz. Son olarak genel yapı itibariyle 2019 çıkışlı modelden pek bir farklılığı bulunmayan akıllı telefon, aynı başarıyı sürdürmek isteyecektir kuşkusuz. Bakalım Redmi yeni cihazı ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşacak mı bekleyip göreceğiz.