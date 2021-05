Redmi Note 8 2021 modelinin tasarımına ait detaylar ortaya çıktı!

Redmi Note 8 2021 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firma 2019 yılında çıkan akıllı telefonun satış performansından oldukça memnundu. Bununla birlikte cihazın elde ettiği ilgiyi kullanmak isteyen teknoloji devi, cihazı yenilemeye karar verdi. Bu yıl piyasa çıkacak akıllı telefon ile alakalı firma yeni bir poster yayımladı. Akıllı telefonu duyuran Çinli firma, cihazın ilk görüntüsünü de paylaştı. Ön yüzü görünen akıllı telefon 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzer bir tasarım anlayışı ile geliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz; MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 ile fiyat performans kombinasyonu yapmak!

Akıllı telefon dünyasında her zaman sıfırdan tasarlanan modeller piyasaya çıkmıyor. Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri bazen, eski telefonlarını içerisinde bulundukları yıla göre yeniden düzenlemeyi tercih ediyorlar. Özellikle başarılı satış rakamlarına ulaşan modeller için yapılan bu tercih, genelde orta ve giriş seviyede kullanıcılarını karşılıyor. Aynı başarıyı sağlamak isteyen firmalar, aynı zamanda daha önceden başarılı olmuş bir modelin oluşturduğu güven ortamını da kullanmak istiyorlar. Bu firmalar arasına Xiaomi‘nin alt kuruluşu olan Redmi de dahil oldu. Firma 2019 yılında çıkardığı Redmi Note 8 modelini 2021‘e uyarlıyor. 2019 yılında çıkan cihaz 25 milyonluk birim satış sayısını geride bıraktı. Bununla birlikte rakamlardan memnun olan Redmi, 2021 modeli ile birlikte yarışta tekrardan öne çıkmak istiyor. 2019 model için kutlama mesajı yayınlayan akıllı telefon üreticisi, 2021 uyarlaması için de ilk sinyalleri vermişti. Bu mesajın ardından firma cihaz ile alakalı bir de poster paylaşımı yaptı.

Meet the #RedmiNote8 2021!#ThePerformanceAllStar is coming soon. pic.twitter.com/5fXuWr60Cl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 21, 2021