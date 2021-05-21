MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 ile fiyat performans kombinasyonu yapmak!

Intel’in 11. Nesil yeni işlemcilerinin duyuruluşunun üstünden henüz çok fazla zaman geçmedi fakat; yeni Intel işlemcilerin kullanımı şimdiden yaygınlaşmaya başladı. Yeni nesil Intel CPU modellerinin, performansına dair de birçok şey konuşulmaya başlanmışken; biz de sizlere 11. nesil işlemcilerle ilgili bilgilerimizi ve tecrübelerimizi teknoloji editörleri olarak aktaralım istedik. Bu sayede konuya yabancı olan veya daha limitli bir bilgi birikimine sahip olan kullanıcılara faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz.

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11. Nesil Intel işlemcilerle ilgili en çok konuşulan 2 konu: “Güç Tüketimi” ve “Isınma”

Yeni nesil Intel işlemcilerle ilgili bir araştırmaya girdiğinize göre, ya yeni bir Intel işlemci aldınız ve sisteminizi değiştirmeye karar verdiniz ya da kafanızdaki bu düşünce için ciddi bir araştırma içindesinizdir diye tahmin ediyoruz. Diyelim ki yeni bir anakarta ve efektif bir soğutucuya ihtiyacınız var. Birçok kişinin önerisinin en iyisini almak yönünde olduğunu göreceksiniz. Peki gerçekten de en iyi donanımlar olarak tavsiye edilen bu donanımlara, yüklü miktarda paralar ödemenize gerek var mı?

Artan işlemci gücü ve enerji tüketimiyle, soğutma performansının da yükseltilmesine ihtiyaç duyan yeni nesil işlemcilerle beraber kullanabilmeniz adına MSI, Intel Core i7-11700K

+ MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 kombinasyonunu sunmuş. Fiyat performans dengesiyle öne çıkan bu kombinasyon, masaüstünü yeni nesil bir Intel işlemci üzerine kurmak isteyenler için, minimum maliyetle satın alabileceğiniz en efektif çözümlerden biri olacaktır. Böylelikle yeni nesil işlemcinizin performansını test ettiğiniz durumlarda, ısınmayı optimum seviyede tutabileceksiniz.

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MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi

MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi, yeni 11.nesil Intel Core işlemcilerin güç taleplerine ve gereksinimlerine en iyi cevabı verebilecek şekilde dizayn edilmiş bir anakart. Toplam 16 Duet Rail güç sistemi ile bu anakart güçlü ve dayanıklı bir VRM yönetimine sahip. Ayrıca MSI’ın, Core Boost teknolojisi sayesinde CPU’ya akım iletilirken minimum dirençle karşılaşıyor ve bu sayede akım hızlı bir şekilde ve saf bir halde işlemciye ulaşabiliyor.

Bu anakart Wi-Fi teknolojisinin en güncel hali olan Wi-Fi 6E’yi de destekliyor. Ayrıca, Intel 2.5 LAN bağlantıları ile yüksek hızlı internet özelliğine sahip. Böylece internet üzerinden video izlerken veya online oyunlarda rekabet halindeyken minimum gecikmeyle ve daha akıcı bir şekilde bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda anakartın üzerinde biri PCI-E 4.0

SSD desteği sunan 3 set M.2 SSD slotu mevcut. Bu sayede depolama tarafından istediğiniz gibi değişiklik yaparak; hafıza bakımından elinizi rahatlatabilmeniz mümkün.

MPG Coreliquid K360

Intel Core i7-11700K işlemcinin performansını ve anakartın VRM tasarımını dengeli sıcaklıklarda kullanabilmek için önemli bileşenlerden biri de CPU soğutucular dersek kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyoruz. MPG Coreliquid K360 modelini bu noktada diğer su soğutuculardan ayıran özellik, artırılmış soğutma performansı. MPG Coreliquid K360, radyatör üzerinde kısa sürede ve yoğun stres altında optimum soğutma gerçekleştirmek için güçlü bir hava akımı yaratan özel MSI TORX FAN 4.0 dizaynını kullanıyor. Bu dizayn, su bloğu üzerinde de bir adet 60 mm TORX 3.0 fanla desteklenmiş. TORX FAN 3.0 tasarımlı sistem hem CPU, hem M.2 SSD, hem VRM, hem de çevrelerinde bulunan diğer bileşenlere yoğunlaştırılmış hava akımı iletmek ve sıcaklık değerlerini optimal seviyelerde tutabilmek adına sisteme dahil edilmiş.

Bu kombinasyon, gerekli soğutma performansını sağlamakta gerçekten yeterli mi?

Intel Core i7-11700K işlemci ile, hem MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi hem de MPG Coreliquid K360 kombinasyonuyla yapılan testlerde; MPG Coreliquid K360 soğutucunun yeterli soğutma performansına sahip olup olmadığını görmek istedik. CPU, VRM ve M.2 SSD ısı giderme performansı, Cinebench ve AIDA64 yazılımları ile test edildi.

Yapılan testlerde, Cinebench R20 üzerinde, CPU’nun 4.6 GHz çekirdek frekansında çalışırken farklı sıvı soğutucu fan modlarında 75 ~ 77 santigrat derece sıcaklık seviyelerini koruduğu belirlenmiş. CPU sıcaklığı Gaming yani Oyun modunda en düşük, Silent yani Sessiz modda ise en yüksek olarak kaydedilmiş durumda. Bunlara ek olarak; Core i7-11700K CPU’nun işlemci hız aşırtma ile 5.0 GHz seviyelerine kadar çıkabildiğini hatırlatalım.

MPG Coreliquid K360’ın su bloğu, VRM ve M.2 üzerindeki sıcaklığı dağıtmak için dahili TORX FAN 3.0 ile geliyor. Yani testlerde, MPG Coreliquid K360 ile önemli bileşenlerin yeteri kadar soğutulabildiğini görüyoruz. Yine de bunu kanıtlamak için, sistem AIDA 64 ile test edilirken VRM ve M.2 sıcaklıkları gözlemlenmiş durumda. VRM sıcaklığı, fan çalışır halde iken 57°C seviyesinde. Fan kapalıyken kaydedilen 74°C ile karşılaştırıldığında, fanın sıcaklığını %23 oranında düşürmeyi başardığı ortaya çıkıyor.

M.2 SSD sıcaklığına baktığımızda; fan aktif halde iken sıcaklik 63°C seviyesinde olmasına rağmen fan kapatıldığında sıcaklık 80°C’ye yükselmiş durumda. Bu durumda, fanın M.2 SSD termal değerlerini yaklaşık %21 oranında optimize ettiğini söylemek mümkün.

Test sonuçları

Test sonuçları genel anlamda, MPG Coreliquid K360’ın su bloğundaki TORX FAN 3.0 desteği ile VRM ve M.2 SSD üzerindeki ısıyı etkili bir şekilde düşürdüğünü, CPU ve depolama bileşenlerinin hem kararlılık, hem de hız aşırtma performansını belirgin şekilde artırdığını gösteriyor. Yani tavsiye ettiğimiz soğutucu kombinasyonunun hem günlük kullanımda, hem canlı yayında, hem de oyun sırasında yüksek performansı uygun fiyat avantajı ile sunduğunu görebiliyoruz. CPU performansı ise hız aşırtmada minimal termal farklarla dikkate değer şekilde yükseltilebiliyor.