Donanım
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 ile fiyat performans kombinasyonu yapmak!
Intel’in 11. Nesil yeni işlemcilerinin duyuruluşunun üstünden henüz çok fazla zaman geçmedi fakat; yeni Intel işlemcilerin kullanımı şimdiden yaygınlaşmaya başladı. Yeni nesil Intel CPU modellerinin, performansına dair de birçok şey konuşulmaya başlanmışken; biz de sizlere 11. nesil işlemcilerle ilgili bilgilerimizi ve tecrübelerimizi teknoloji editörleri olarak aktaralım istedik. Bu sayede konuya yabancı olan veya daha limitli bir bilgi birikimine sahip olan kullanıcılara faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz.
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İçindekiler
11. Nesil Intel işlemcilerle ilgili en çok konuşulan 2 konu: “Güç Tüketimi” ve “Isınma”
Yeni nesil Intel işlemcilerle ilgili bir araştırmaya girdiğinize göre, ya yeni bir Intel işlemci aldınız ve sisteminizi değiştirmeye karar verdiniz ya da kafanızdaki bu düşünce için ciddi bir araştırma içindesinizdir diye tahmin ediyoruz. Diyelim ki yeni bir anakarta ve efektif bir soğutucuya ihtiyacınız var. Birçok kişinin önerisinin en iyisini almak yönünde olduğunu göreceksiniz. Peki gerçekten de en iyi donanımlar olarak tavsiye edilen bu donanımlara, yüklü miktarda paralar ödemenize gerek var mı?
Artan işlemci gücü ve enerji tüketimiyle, soğutma performansının da yükseltilmesine ihtiyaç duyan yeni nesil işlemcilerle beraber kullanabilmeniz adına MSI, Intel Core i7-11700K
+ MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 kombinasyonunu sunmuş. Fiyat performans dengesiyle öne çıkan bu kombinasyon, masaüstünü yeni nesil bir Intel işlemci üzerine kurmak isteyenler için, minimum maliyetle satın alabileceğiniz en efektif çözümlerden biri olacaktır. Böylelikle yeni nesil işlemcinizin performansını test ettiğiniz durumlarda, ısınmayı optimum seviyede tutabileceksiniz.
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi, yeni 11.nesil Intel Core işlemcilerin güç taleplerine ve gereksinimlerine en iyi cevabı verebilecek şekilde dizayn edilmiş bir anakart. Toplam 16 Duet Rail güç sistemi ile bu anakart güçlü ve dayanıklı bir VRM yönetimine sahip. Ayrıca MSI’ın, Core Boost teknolojisi sayesinde CPU’ya akım iletilirken minimum dirençle karşılaşıyor ve bu sayede akım hızlı bir şekilde ve saf bir halde işlemciye ulaşabiliyor.
Bu anakart Wi-Fi teknolojisinin en güncel hali olan Wi-Fi 6E’yi de destekliyor. Ayrıca, Intel 2.5 LAN bağlantıları ile yüksek hızlı internet özelliğine sahip. Böylece internet üzerinden video izlerken veya online oyunlarda rekabet halindeyken minimum gecikmeyle ve daha akıcı bir şekilde bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda anakartın üzerinde biri PCI-E 4.0
SSD desteği sunan 3 set M.2 SSD slotu mevcut. Bu sayede depolama tarafından istediğiniz gibi değişiklik yaparak; hafıza bakımından elinizi rahatlatabilmeniz mümkün.
MPG Coreliquid K360
Intel Core i7-11700K işlemcinin performansını ve anakartın VRM tasarımını dengeli sıcaklıklarda kullanabilmek için önemli bileşenlerden biri de CPU soğutucular dersek kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyoruz. MPG Coreliquid K360 modelini bu noktada diğer su soğutuculardan ayıran özellik, artırılmış soğutma performansı. MPG Coreliquid K360, radyatör üzerinde kısa sürede ve yoğun stres altında optimum soğutma gerçekleştirmek için güçlü bir hava akımı yaratan özel MSI TORX FAN 4.0 dizaynını kullanıyor. Bu dizayn, su bloğu üzerinde de bir adet 60 mm TORX 3.0 fanla desteklenmiş. TORX FAN 3.0 tasarımlı sistem hem CPU, hem M.2 SSD, hem VRM, hem de çevrelerinde bulunan diğer bileşenlere yoğunlaştırılmış hava akımı iletmek ve sıcaklık değerlerini optimal seviyelerde tutabilmek adına sisteme dahil edilmiş.
Bu kombinasyon, gerekli soğutma performansını sağlamakta gerçekten yeterli mi?
Intel Core i7-11700K işlemci ile, hem MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi hem de MPG Coreliquid K360 kombinasyonuyla yapılan testlerde; MPG Coreliquid K360 soğutucunun yeterli soğutma performansına sahip olup olmadığını görmek istedik. CPU, VRM ve M.2 SSD ısı giderme performansı, Cinebench ve AIDA64 yazılımları ile test edildi.
Yapılan testlerde, Cinebench R20 üzerinde, CPU’nun 4.6 GHz çekirdek frekansında çalışırken farklı sıvı soğutucu fan modlarında 75 ~ 77 santigrat derece sıcaklık seviyelerini koruduğu belirlenmiş. CPU sıcaklığı Gaming yani Oyun modunda en düşük, Silent yani Sessiz modda ise en yüksek olarak kaydedilmiş durumda. Bunlara ek olarak; Core i7-11700K CPU’nun işlemci hız aşırtma ile 5.0 GHz seviyelerine kadar çıkabildiğini hatırlatalım.
MPG Coreliquid K360’ın su bloğu, VRM ve M.2 üzerindeki sıcaklığı dağıtmak için dahili TORX FAN 3.0 ile geliyor. Yani testlerde, MPG Coreliquid K360 ile önemli bileşenlerin yeteri kadar soğutulabildiğini görüyoruz. Yine de bunu kanıtlamak için, sistem AIDA 64 ile test edilirken VRM ve M.2 sıcaklıkları gözlemlenmiş durumda. VRM sıcaklığı, fan çalışır halde iken 57°C seviyesinde. Fan kapalıyken kaydedilen 74°C ile karşılaştırıldığında, fanın sıcaklığını %23 oranında düşürmeyi başardığı ortaya çıkıyor.
M.2 SSD sıcaklığına baktığımızda; fan aktif halde iken sıcaklik 63°C seviyesinde olmasına rağmen fan kapatıldığında sıcaklık 80°C’ye yükselmiş durumda. Bu durumda, fanın M.2 SSD termal değerlerini yaklaşık %21 oranında optimize ettiğini söylemek mümkün.
Test sonuçları
Test sonuçları genel anlamda, MPG Coreliquid K360’ın su bloğundaki TORX FAN 3.0 desteği ile VRM ve M.2 SSD üzerindeki ısıyı etkili bir şekilde düşürdüğünü, CPU ve depolama bileşenlerinin hem kararlılık, hem de hız aşırtma performansını belirgin şekilde artırdığını gösteriyor. Yani tavsiye ettiğimiz soğutucu kombinasyonunun hem günlük kullanımda, hem canlı yayında, hem de oyun sırasında yüksek performansı uygun fiyat avantajı ile sunduğunu görebiliyoruz. CPU performansı ise hız aşırtmada minimal termal farklarla dikkate değer şekilde yükseltilebiliyor.
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Donanım
Ekran Kartı Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Gelin en kolay şekilde ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenme işlemi nasıl yapılır inceleyelim.
Bilgisayarların en önemli birimlerinden birisi olan ekran kartları günümüzde oldukça fazla popüler oldu. Kullanıcılar eskiden işini görecek bir bilgisayar ararken, şimdi ise herkes oyun odaklı modellere yoğunlaştı. Tabi ekran kartının önemi de son yıllarda ortaya çıkmış oldu. Artık yeni bilgisayar alacaklar sistemine uygun ekran kartını araştırıp bulabiliyor.
Sisteminin ekran kartını değiştirmek isteyenler ise bazı zorluklar yaşayabiliyor. Bunların başında ise bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini öğrenmek geliyor. Peki bilgisyarımızda hangi ekran kartı var? Bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini nasıl öğreniriz? Gelin tüm bu soruların cevabına kolayca ulaşalım.
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İçindekiler
Ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir?
1.Yol: Çalıştır ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modelimizi öğrenmek için ilk ve en kısa yol Windows üzerinde zaten mevcut. Bu aşamada hiçbir program kullanmadan ekran kartı modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğiz. İlk olarak “Windows + R” tuşlarına basarak “Çalıştır” ekranını açıyoruz. (Çalıştır’ı “Başlat” sekmesine basıp aratarak da bulabilirsiniz.) Ardından açılan penceredeki boşluğa “dxdiag” yazıyoruz.
Karşımıza gelen DirextX tanı aracı adlı sekmede “Evet” seçeneğini seçiyoruz ve DirectX tanı aracı açılmış oluyor.
Ardından gelen pencerede üst kısımdaki “Ekran” sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza sistemimizde kullanılan ekran kartının modeli gelmiş oluyor.
Gördüğünüz gibi basit bir işlem ile sistemimizin ekran kartı modelini öğrendik. Resimde de gördüğünüz gibi bu örnek sistemimizde GeForce GTX 1060 3GB modeli kullanılıyor. Sizin sisteminizdeki ekran kartının modeli de burada olduğu gibi karşınıza çıkacak.
2.Yol: Bilgisayar yönetiminden ekran kartı modeli öğrenmek!
Yine program kullanmadan ekran kartı modelini öğrenmek için en basit yol bilgisayar yönetimini kullanmak. Bu işlem için “Bu bilgisayar” kısayoluna sağ tıklıyoruz ve “Yönet” seçeneğini seçiyoruz. Aynı işlemi yine “Bu bilgisayar” sekmesine girip üstteki “bilgisayar” sekmesine tıklayıp yönet seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.
Daha sonra “aygıt yöneticisi” seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda “görüntü bağdaştırıcıları” seçeneğine çift tıklıyoruz.
Burada açılan alt sekmede bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modellerini göreceksiniz. Dilerseniz ekran kartı modeline çift tıklayarak daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.
3.Yol: GPU-Z ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modeli öğrenmek için ikinci bir yol ise bir program kullanmak. GPU-Z adındaki program aslında sisteminizdeki bütün birimlerin özelliklerini gösteriyor. Ekran kartı, Ram işlemci gibi birimlerinizin marka, model ve özelliklerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu işlem için ilk olarak internet üzerinden GPU-Z‘i indiriyorsunuz. Sizler buraya tıklayarak GPU-Z’i yükleyebilirsiniz.
Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Burada zaten ilk sekmede ekran kartı modelinizin adı ve özellikleri geliyor. Burada çok daha fazla detayın yer aldığını da görüyorsunuz.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde ekran kartı modelinizi nasıl öğrenirsiniz onu gösterdik. Böyle haberlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın.
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Donanım
MSI’dan Z590 ve B560 Promosyonu | “Sonsuzluğun Ötesine”
MSI, bilgisayarını yenilemeyi düşünenler için yeni bir kampanya başlattı. Hız aşırtma özelliğine sahip üst sınıf modellerden; oyun ve içerik üretimini rahatlıkla kaldırabilecek bütçe dostu performans cihazlarına kadar elinizde bulunan bilgisayar donanımınızı yenileme şansı sunan bu kampanyanın detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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MSI’dan 880 TL’ye varan ödül
MSI bugün duyurduğu “Sonsuzluk ve Ötesine” promosyonu ile seçili MSI Z590 veya B560 anakart, ve sıvı soğutmadan oluşan Dual Combo veya anakart ve 10.nesil ya da 11.nesil CPU’dan oluşan Dual Combo paketleri satın alanlara 580 TL’ye varan para iadesi veriyor. Para iadesi promosyonu yanında da “Shout Out for MSI” promosyonuna da katılmanız halinde toplamda 880 TL’ye varan ödül kazanabilmeniz mümkün.
MSI tarafından gerçekleştirilecek olan bu promosyon, yalnızca 3 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Promosyonlar, Türkiye saatiyle 00:01’da başlayacak olup; yine bitiş tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Promosyondan yararlanmak içinse, öncelikle promosyona uygun bir alışveriş yaptıktan sonra promosyon web sitesinden ödül için talep işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ödülünüzü nasıl talep etmeniz gerektiğini de aşağıdaki grafikten görebilirsiniz.
Combo Set ödül talebi için belirtilen kombinasyonlarda bir adet yeni ve promosyona uygun MSI Z590 veya B560 anakart ve bir adet yeni ve promosyona uygun K veya R serisi Sıvı Soğutma ürünü; ya da bir adet yeni ve promosyona uygun 10.nesil veya 11.nesil CPU ürününü promosyona katılan MSI satıcılarından tek faturada satın almanız gerekiyor.
MSI ayrıca müşteriler için yeni fırsatlar da sunuyor. Daha fazla detay için promosyon sayfasına göz atabilirsiniz.
• Shout Out for MSI – Sizin ürün incelemeniz, başka birinin ihtiyaç duyduğu referansı sağlayabilir. Bir inceleme yazan ve incelemesinin bağlantısını MSI ile paylaşan MSI kullanıcıları; MSI tarafından ödüllendiriliyor.
• MSI Ödül Programı – Ürün inceleyen, arkadaşına tavsiye eden, ya da diğer etkinliklere katılarak 500 puana kadar bonus elde eden MSI kullanıcıları, kendilerine özel avantajlardan faydalanabiliyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen kullanıcılar, buraya tıklayarak MSI’ın kampanyayla ilgili yayınladığı resmi sayfasına ulaşabilirler.
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Donanım
Huawei, 2030’da 6G’ye geçiş yapacak!
Pandemi nedeniyle oluşan olumsuz gelişmeler ve 5G’nin pandemiyi tetiklediğini öne süren kişilere rağmen 5G ağları gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte 5G’nin standart hale gelmesi için hala önümüzde çok yol var. Kullanıcılar 5G’nin aktif olarak kullanılmasını beklerken Huawei, 6G teknolojisi üzerinde çalışmalarına başladı. Şirket, 2030’da kendi 6G ağlarını oluşturmayı hedefliyor. Şirketin başkanına göre yeni 6G teknolojisi, 5G’den 50 kat daha hızlı olacak. Bu, haftanın başında gerçekleşen Huawei analistlerinin uluslararası konferansında şirketin başkanı tarafından resmi olarak duyuruldu.
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Huawei, 6G çalışmalarında nasıl bir yol izleyecek?
Huawei, 5G konusunda sağlam bir geçmişe sahip. Firma, bu alanda rekabet eden şirketler arasında oldukça önemli sonuçlar aldı. Ayrıca Huawei’nin 5G konusunda büyük liderler arasında yer aldığını da unutmamak gerek. Şirketin 5G teknolojisindeki ilerlemesi, Amerika‘yı rahatsız ettiği için Huawei’ye çeşitli ambargolar uygulanmakta. Bu nedenle, Huawei’nin yeni bir iletişim standartı oluşturmaya başlaması ve burada da lider konumdaki firmalar arasında yer alabilecek olması şaşırtıcı değil.
6G, bugünlerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bazı hizmetleri gelecekte yapabilmemizi sağlayacak. Bu teknolojinin çalışması için gereken veri aktarım hızı en az 1000 Gigabit/sn olacak. Ayrıca aktif bir şekilde bu teknolojinin kullanılması için tetahertz serisinde ustalaşmak gerekecek. Günümüz şartlarını ele aldığımızda bunların gerçekleşmesi hiç de kolay olmayacak.
Apple, 6G iletişim teknolojileri geliştirmek için yeni mühendisler işe almaya başladı. Bloomberg’de saygın bir analist olarak çalışan Mark Gurman, daha önce Apple’ın altıncı nesil hücresel teknoloji üzerinde çalışmak üzere yeni mühendisler işe aldığını raporunda paylaşmıştı. Gurman’a göre bu işe alımlar, San Diego şehrinde bulunan ofisler için aktif halde. Bu ofisler, Apple’ın kablosuz teknoloji ve çip tasarımını geliştiren aktif kadrosunun bulunduğu yerdir.
Duyuruya göre şirket, başvuru sahiplerinin yeni nesil kablosuz teknolojilerin geliştirilmesinde aktif bir şekilde rol oynayacağını söylüyor. Bu teknolojinin gelecekteki Apple ürünlerine büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmekte. Ayrıca yeni işe alınanların son teknoloji bir araştırma ekibine katılacağı da bu duyuruda belirtiliyor. İşe alınan kişiler, yalnızca 6G kablosuz ağlarının araştırılıp geliştirilmesinde rol oynamayacak. Bunun yanında, yeni hücresel standartları belirleyecek olan endüstri ve akademik forumlara da katılım sağlanacak.
LG de 6G teknolojisi için yatırımlara başladı!
Yonhap Haber Ajansı‘na göre LG Electronics, yeni nesil 6G ağ teknolojisini ortaklaşa geliştirmek için iki ortakla birlikte çalışıyor. Raporlara göre LG‘nin, elektronik test ve ölçüm şirketi olan Keysight ile anlaşması mevcut. Ayrıca Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile de ortaklığı var. Bu iş birlikleri, 6G ağ teknolojisinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını temel alıyor. Yapılan anlaşmaya göre üç taraf, 6G iletişim ağı için kilit bir frekans bandı olan terahertz ile ilgili teknolojilerin gelişiminde iş birliği yapacak. Bu üç şirketin amacı, 6G araştırmasını en geç 2024 yılına kadar tamamlamaktır. Ancak 6G ağının ticarileşmeye başlaması, 2024 yılından daha sonra gerçekleşecek.
LG‘ye göre 6G ağı, en erken 2029’da ticari olarak satışa sunulacak. Bununla birlikte şirket, 6G’nin çok daha hızlı veri aktarımı sağlayacağını iddia ediyor. Ayrıca 5G’den daha düşük ağ gecikmesi ve daha yüksek güvenilirlik de yeni nesil ağın kilit noktalarından. Bununla birlikte, nesnelerin interneti (IOT) de daha efektif bir biçimde çalışacak.
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