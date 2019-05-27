Redmi Note 7 serisinin satış rakamları büyülüyor

Redmi’nin, Ocak ayında çıkarmış olduğu fiyat/performans canavarı Note 7 serisi, dünya çapında 10 milyon cihaz satışına ulaştı. Şirket, Redmi Note 7 serisini piyasa çıkardıktan sadece 129 gün içinde bu rakamları yakalamayı başardı.

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Uzun süredir Samsung’un elinde olan Hindistan pazarını ele geçiren Xiaomi, Avrupa’daki payını da arttırmayı başardı. Elbette bu başarı bir tesadüf eseri ortaya çıkmadı.

Xiaomi tarafından geliştirilen uygun fiyatlı modeller, Çinli üreticinin global pazarda söz sahibi olmasını sağladı. Nitekim bu modellerden birisi de Redmi Note 7.

Xiaomi, bu sabah erken saatlerde Note 7 serisi için yeni bir dönüm noktası ilan etti. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre, 129 gün gibi kısa bir sürede Note 7 serileri için 10 milyon adetten fazla akıllı telefon sattı. Bu sonuca göre, ortalama olarak her ay 2 milyondan fazla Note 7 akıllı telefonu satılmış.

Çinli akıllı telefon üreticisi,28 Mayıs (yarın) tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte “amiral gemisi katili” olarak bilinen Redmi K20 serisinin lansmanına hazırlanırken başka bir başarı dalgasına girmeye hazır.