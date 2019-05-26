iPhone cihazlara Touch ID geri gelebilir

Apple, iPhone X serisi cihazlarında Touch ID sistemini kullanmayı bırakarak Face ID teknolojisini tercih etmişti. Analistlere göre önümzdeki yıl Apple, iPhone’larda tekrar Touch ID teknolojisini kullanacak.

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Ekranın içine yerleştirilmiş Touch ID teknolojisi

2012 yılında Apple biyometrik güvenlik şirketi olan Authentec firmasını 356 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Satın aldıktan bir yıl sonra yeni cihazı iPhone 5S ile birlikte ilk Touch ID parmak izine sahip cihazını piyasaya sürdü. Bu teknoloji 2017 yıılında piyasaya sürülen iPhone X cihazına kadar Apple cihazlarında kulllanılan temel özelliklerden biriydi. iPhone X ve 2018 yılında tanıtılan yeni seri cihazlarla birlikte Touch ID teknolojisi yerini Face ID’ye bırakmıştı.

Ancak bazı iPhone kullanıcıları, Touch ID sisteminin yüz tanıma teknolojisine oranla daha hızlı ve kolay olduğunu söylüyorlardı. MacRumors haber sitesine göre; TouchID teknolojisi önümüzdeki yıl iPhone cihazlara gelebilir. Yakın zamanda Apple’ın tedarik şirketlerini ziyaret eden Barclays bankası yetkilileri 2020 yılında tanıtılacak yeni iPhone’ların, ekran altına gömülü ses teknolojisine dayalı Touch ID teknolojisine sahip olacağını belirtti. Bu teknolojiyle kullanıcılar ekranın herhangi bir yerinden cihazın kilidini açabilecekler. Yılın başlarında bahsedilen Apple’ın parmak izinde patent alma iddiaları da bu açıklamaları doğrular nitelikte gözüküyor. Bu teknoloji ile birlikte yeni iPhone’larda ki güvenlik aşamasının kullanımı daha hızlı ve kolay olacak.

Ayrıca Barclays bankası analisti Blayne Curtis yaptığı araştırmada 2020’de yeni tanıtılacak iPhone’ların 5G teknolojisini destekleyeceğini belirtti. Bu cihazların arka kameraları 3D tarayıcıya sahip olurken ön tarafta ise ToF sensörün verileri 3D haritalandırma yaparak FaceID için kullanılabilecek.